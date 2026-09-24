11檔信驊概念ETF 跟著旺

股王信驊近期股價衝上2萬元大關、改寫歷史新天價，也讓持有信驊的ETF同步受到市場關注。統計盤面上持有信驊的台股ETF共有33檔，當中成立滿周年的有11檔報酬率翻倍。

統計至9月22日，觀察ETF持有信驊情況，以元大富櫃50持有11.6%比重最高，其次為中信上櫃ESG 30的8.5%、第三至第五高依序為富邦台灣半導體7.8%、台新臺灣IC設計6.3%以及中信關鍵半導體4.03%。

觀察近一年績效，統計至昨（23）日，台新臺灣IC設計以166.1%居冠，兆豐台灣晶圓製造以162.3%緊追在後，野村臺灣新科技50則以146.3%排名第三。富邦台灣半導體、台新臺灣半導體30、主動統一台股增長及中信關鍵半導體報酬率也全數突破130%；中信小資高價30、永豐智能車供應鏈與主動野村臺灣優選則分別達121.4%、113.5%及104.4%。

野村臺灣新科技50經理人林怡君表示，AI算力投資由GPU延伸至客製化ASIC，近期Amazon與Qualcomm宣布展開多世代合作，除共同開發大型AI資料中心所需客製晶片，也同步布局最高達1.6T及下一世代光通訊方案，反映隨AI應用由模型訓練走向大規模推論，雲端業者對運算成本、功耗及特定工作負載效率愈加重視，ASIC重要性可望持續提升。

隨AI晶片效能及叢集規模持續提升，AI基礎建設商機也由單一晶片向先進製程與封裝、高速光通訊、PCB／CCL、電源及散熱等環節擴散，台灣完整的AI硬體供應鏈仍具重要地位，後續可持續關注具技術門檻、規格升級題材及實質需求支撐的相關供應鏈。

富邦台灣半導體經理人陳双吉表示，本周市場焦點仍多，除關注美伊情勢、油價與美債殖利率變化，以及市場對美、日升息後的反應外，「習川會」亦將牽動市場風險偏好。

產業面來看，台灣持續在全球AI浪潮中扮演關鍵角色。即使市場預期2028年雲端服務供應商（CSP）資本支出增速可能趨緩，外資券商仍看好AI半導體供應鏈中長期成長，預估2028年CSP資本支出年複合成長率達30%；AI半導體潛在市場（TAM）至2030年更可望達7,530億美元，接近全球半導體市場的一半。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。