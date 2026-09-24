五檔市值型ETF 人氣衝高

台股大盤連二日創新高，昨（23）日收盤站上48,000點，且已連續第六個交易日收紅，期間累計上漲5.8%。在大盤強勢攻高帶動下，台股ETF表現也同步走揚，市值型ETF成為市場資金關注焦點。

台股加權指數上漲357點、收在48,157點，再創歷史收盤新高，走出連六漲行情。在大盤走強帶動下，受益人數前五大市值型ETF自9月16日以來同步上漲，其中群益台ESG低碳50（00923）以6.1%漲幅居冠，其次為國泰台灣領袖50的5.85%、元大台灣50的5.84%、富邦台50的5.5%、凱基台灣TOP50的5.4%，均優於同期大盤表現，市值型ETF跟隨指數攻高，投資人參與度也持續受到市場關注。

法人表示，在市值型ETF選擇上，除了常見傳統市值型ETF，投資人可參考結合ESG低碳概念的產品，既掌握台股AI權值成長行情，也兼顧全球低碳商機。

群益台ESG低碳50經理人邱郁茹表示，在企業獲利預估將仍保強勁、基本面健康的支持下，有助台股多頭延續，投資人也不妨善用AI科技股含量高的台股市值型ETF來把握契機，因其能更全面網羅受惠於AI趨勢的科技龍頭股，不易錯過AI題材輪動下各相關類股的表現契機，有助為投資人掌握台股多頭行情。

主動群益核心50經理人許育誌表示，在全球AI需求暢旺、國際大廠資本支出持續，以及消費性電子進入傳統備貨旺季，有望支撐出口與供應鏈動能，故台股後市表現仍值得關注，惟在股市高檔之際，類股輪動速度快，更加講求主動靈活操作、汰弱留強。類股方面，包括先進製程、封裝、載板、散熱、電源模組等值得留意。

凱基投信表示，台灣在全球科技市場持續展現相對明朗的訂單能見度，除了記憶體產業受惠AI發展迎來結構性轉變，這波AI浪潮的多頭格局，亦帶動許多次產業發展。如ASIC晶片設計服務與2奈米製程相關鏈，及CoWoS先進封裝等。

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