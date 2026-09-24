台股「高彈力」ETF搶鏡！7月底大盤反彈以來 績效十強勝出

統計台股自7月30日跌破4萬點大關後反彈迄今，不少台股ETF彈幅比大盤猛。投信法人表示，台股持續受惠AI基建潮，加上Meta AI助理新推出，代理式AI推波助瀾，建議鎖定台股高彈力ETF，掌握第4季AI旺季行情。

本周二（22日）美股那斯達克指數創歷史新高，美國科技半導體股舞春風，台股昨（23）日開高震盪走高，吸引外資法人積極回補台股，買超逾370億元。

分析師指出，台股這波低點從7月30日跌破4萬點大關、收在39,933點開始反彈，截至昨日，加權指數收在48,157點，創收盤新高，波段漲幅逾兩成，上漲主要原因，除聯準會宣布升息，干擾市場不確定因素解除外，油價回落、美債殖利率下行，加上AI股基本面強勁支撐，更推升風險性資金重金集結科技半導體族群淘金。

根據CMoney統計，台股自波段低點反彈迄23日止，所有海內外ETF漲幅最強是前十強高彈力名單中，全數由台股ETF包辦。其中，以台新臺灣IC設計（00947）上漲44.9%表現最佳；另外，主動型ETF像主動台新優勢成長、主動富邦台灣龍耀這波彈升幅度也突破四成，績效表現也不遑多讓，整體表現不俗。

台新臺灣IC設計ETF經理人黃鈺民表示，美股Meta新推出AI代理工具Muse初步展現成功跡象，引爆市場重新點燃對伺服器中央處理器（CPU）、記憶體及AI基礎設施需求的期待，不僅帶動Meta股價飆漲，更推動美股晶片股近來股價全面噴出，亦激勵費城半導體指數連續第六個交易日上揚，顯示美國晶片股大漲及AI算力需求預期升溫，成為台廠IC設計、記憶體等相關半導體族群股價反彈的主要動力。

黃鈺民指出，根據市場研究機構Omdia最新報告，第2季全球半導體營收突破4,250億美元，再創歷史新高，季增率高達31.4%，改寫歷來單季最大增幅紀錄，有利於半導體設計、晶圓代工、封裝測試及IC設計族群股價中長期受惠。

群益臺灣加權正2ETF經理人洪祥益表示，全球AI的熱潮不退，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長線持續看好。台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

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