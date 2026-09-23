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台股強韌底氣 AI+金融族群輪動續攻5萬關卡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股23日展現強勁多頭氣勢，加權指數收盤站上48,000點大關，市場資金對第4季行情抱持高度信心。圖／AI生成
台股23日展現強勁多頭氣勢，加權指數收盤站上48,000點大關，市場資金對第4季行情抱持高度信心。圖／AI生成

台股23日展現強勁多頭氣勢，加權指數收盤站上48,000點大關，市場資金對第4季行情抱持高度信心。大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠指出，台股短線歷經整理後再次展現強韌底氣，主要得益於國際科技巨頭資本支出未見放緩，帶動AI伺服器與半導體供應鏈營運展望極佳；同時，金融族群維持穩健獲利體質，為大盤提供優異的下檔防禦力，呈現「攻守兼備」的健康結構。

00918的成分股核心重倉集中於電腦及周邊設備（AI供應鏈）與金融兩大核心主軸，並輔以航運與半導體族群。在AI與科技硬體領域，持股涵蓋華碩（2357）、緯穎（6669）、廣達（2382）、緯智與瑞昱（2379）等電子龍頭標的。隨著第4季企業級伺服器備貨潮拉開序幕，AI基礎建設從核心算力晶片迅速延伸至高階伺服器組裝、高速傳輸晶片與散熱架構，各項高單價、高毛利產品出貨放量，將持續推升伺服器大廠與半導體設計巨頭的營收表現，為ETF挹注強勁的資本利得成長空間。

另一方面，郭修誠表示，面對大盤位處高檔區間的波動性，00918成分股持有台新新光金（2887）、玉山金（2884）、中信金（2891）、兆豐金（2886）及第一金（2892）等優質金控，成為資金最佳避風港。金融業受益於整體獲利結構改善、放款業務穩定增長及高息資產帶來的淨利息收入，營運績效優於市場預期，且評價面具備低基期與高殖利率特性，能在科技股波動時發揮關鍵的防衛支撐。此外，搭配長榮（2603）等航運族群隨第4季歐美運價與貨運旺季所帶來的充沛現金流，更進一步深化成分股的整體填息能量與股息基礎。

展望後市，郭修誠認為，台股第4季在AI剛性需求與年終旺季備貨潮的雙重拉抬下，基本面成長趨勢極為明確。00918選股機制結合高股利率與歷史高填息率雙因子，不僅能鎖定企業實質發放的高額股息，更能精準挑選出具備實質填息能力的成長型企業。投資人不妨善用定期定額與股息再投資策略，透過00918兼具AI與金融防雙引擎配置，搭上第4季台股行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 半導體 填息 廣達

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