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台股創高卻逾千檔下跌！專家示警「虛胖」 網反駁：買0050超賺

聯合新聞網／ 綜合報導
台股盤中創48601.53點歷史新高，卻有逾千檔個股收跌；分析師示警市場廣度不足，網友則認為買0050等ETF仍能獲利。記者杜建重／攝影
台股盤中創48601.53點歷史新高，卻有逾千檔個股收跌；分析師示警市場廣度不足，網友則認為買0050等ETF仍能獲利。記者杜建重／攝影

台股持續站在歷史高檔，不過指數創新高的同時，並非所有個股都同步受惠。近日有媒體報導指出，台股22日盤中一度衝上48601.53點歷史新高，但上市櫃卻有超過千檔個股收跌，市場呈現明顯分化，也讓「大盤創高、個股沒漲」的現象再度引發PTT股板熱議。

根據媒體報導指出，當天台股盤中一度大漲近900點，但尾盤漲幅明顯收斂，最終僅小漲81點，千金股權值股表現也相當分歧。分析師蔡明翰認為，目前市場廣度不足，若主要權值股後續轉弱，又缺乏其他族群接棒，指數可能面臨較大的拉回壓力，因此需留意「假突破、真拉回」風險，並觀察費城半導體指數後續能否轉強。

一名網友在PTT轉貼新聞，他則不太認同「散戶沒賺到錢」的說法，直言近年0050、槓桿型ETF與主動式ETF都有不錯表現，認為市場較像是「賺多賺少」的差別，而不是大多數投資人都沒有獲利。原PO也吐槽，專家提出後續可能「向下修正、橫盤整理或整理後再漲」等情境，讓他忍不住形容「聽君一席話，如聽一席話」。

不少網友也站在類似角度，紛紛表示「散戶不買大盤要怪誰」、「買0050很難嗎」、「正二簡單」、「指數投資的含金量還在上升」，認為若長期持有大盤型ETF，在指數持續創高的環境下，實際投資感受未必如報導所描述般悲觀。也有網友提到，不少人在前波回檔後轉向ETF或金融股，反而避開部分高波動個股的修正。

不過，另一派網友則認為「指數強、個股弱」的現象確實存在，像國巨等部分熱門個股至今仍未回到前高，部分6月以來重挫的股票也尚未完全修復，因此若投資人集中押注個股，帳面績效確實可能與大盤差距甚大。有人就直言「很多6月跌掉的個股到今天都沒回來」，也有人認為目前行情真正考驗的是選股能力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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