快訊

4年前就知鄭運鵬穩輸…站台黃世杰卻大讚張善政 賴總統：他是好人才

4天連假後準颱風「舒力基」直撲台 ？ 氣象署指這天北轉角度是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

NASDAQ再創歷史新高…AI資本支出續升溫 布局這檔ETF參與行情

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。示意圖／Ingimage
ETF示意圖。示意圖／Ingimage

美股22日延續前一日強勢表現，在AI概念股與半導體族群領軍下，NASDAQ再度刷新歷史新高，其中超微AMD）市值首度躋身兆美元俱樂部。法人表示，市場原先擔憂企業在AI領域的大規模投資可能壓縮獲利能力，但近期多項訊號顯示，全球科技巨頭對資料中心、AI伺服器及算力基礎設施的投入不僅未見放緩，反而持續增加，使投資人重新看好AI供應鏈未來的獲利成長動能。

展望第4季，法人指出，隨著AI伺服器進入出貨旺季，加上市場預期大型科技企業將持續擴大AI資本支出，NASDAQ成分股中的科技龍頭可望持續成為市場資金關注焦點。

中信NASDAQ ETF（009800）經理人張圭慧表示，美國NASDAQ再度刷新歷史新高，背後反映的並非短期題材炒作，而是市場對AI產業未來數年成長潛力的重新評價。從半導體、資料中心，到雲端運算及AI應用，各領域資本支出仍持續增加。在AI趨勢未見降溫的情況下，美國科技股仍有機會成為第4季市場主軸。

對於看好AI與美國科技產業長期發展的投資人而言，中信NASDAQ可望成為參與NASDAQ成長機會的重要投資工具。相較於押注單一個股，透過ETF一次布局NASDAQ大型科技企業，不僅能掌握AI、雲端運算、半導體及數位創新等成長趨勢，也有機會分享美國科技龍頭長期發展所帶來的投資成果。

截至9月22日，中信NASDAQ前十大持股包括輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、美光（Micron）、超微、亞馬遜（Amazon）、Meta、Alphabet Class A、特斯拉（Tesla）以及Alphabet Class C。其中涵蓋AI晶片、雲端運算、數位廣告及科技消費等多個關鍵領域，可望受惠於AI產業持續發展所帶來的長期成長機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

NASDAQ ETF 超微 AMD 美股 輝達 美光 亞馬遜 蘋果

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

那斯達克創新高後怎麼投資？009800低門檻參與 AI 趨勢

NASDAQ ETF怎麼選？009800「12元級」低門檻布局美國科技股 一次掌握AI龍頭

法人看好AI需求強勁 主動市值型ETF迎成長行情

法人看好AI需求強勁 主動市值型ETF迎成長行情

相關新聞

0050買在113.45元！網紅醫師蒼藍鴿自嘲「請叫我盤子」…網卻刷一排：繼續抱

網紅醫師蒼藍鴿分享以113.45元買進元大台灣50（0050），自嘲「請叫我盤子」，引發網友留言打氣並分享買貴經驗。

ETF高股息怕錯過AI行情？00935、00881成互補選擇…阿格力揭科技ETF配置思維

阿格力指出，科技型ETF配息多來自資本利得；00881、00935可互補配置，兼顧AI行情、股息與資產累積。

台股創高還要買美股？009800一次布局科技巨頭…別把雞蛋全放台股

台股創高之際，中信投信建議適度配置美股，009800布局Nasdaq 100科技龍頭；月存1萬元定期定額，長期累積可望放大複利效果。

台股強韌底氣 AI+金融族群輪動續攻5萬關卡

台股23日展現強勁多頭氣勢，加權指數收盤站上48,000點大關，市場資金對第4季行情抱持高度信心。大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠指出，台股短線歷經整理後再次展現強韌底氣，主要得益於國際科技巨頭資本支出未見放緩，帶動AI伺服器與半導體供應鏈營運展望極佳；同時，金融族群維持穩健獲利體質，為大盤提供優異的下檔防禦力，呈現「攻守兼備」的健康結構。

NASDAQ再創歷史新高…AI資本支出續升溫 布局這檔ETF參與行情

美股22日延續前一日強勢表現，在AI概念股與半導體族群領軍下，NASDAQ再度刷新歷史新高，其中超微（AMD）市值首度躋身兆美元俱樂部。法人表示，市場原先擔憂企業在AI領域的大規模投資可能壓縮獲利能力，但近期多項訊號顯示，全球科技巨頭對資料中心、AI伺服器及算力基礎設施的投入不僅未見放緩，反而持續增加，使投資人重新看好AI供應鏈未來的獲利成長動能。

00981A主動式ETF...漲時小甜甜、跌時罵詐騙！詹璇依：長期飯票別用當沖判斷

台股多頭行情熱絡，主動式ETF憑藉經理人積極選股優勢，成為市場熱門焦點，然而，不少投資人卻陷入「漲10%喊小甜甜、跌10%罵詐騙，回檔就急著停損斷捨離」的矛盾心態。 對此，理財專家「基金小姐姐」詹璇依攜手「股怪教授」謝晨彥，在節目《璇轉理財腦》中深入剖析投資人常見迷思，強調主動式ETF具備高Beta特性，投資人應以「合夥選長期飯票」的心態看待，切莫用短線當沖思維錯失長線趨勢紅利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。