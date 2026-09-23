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0050買在113.45元！網紅醫師蒼藍鴿自嘲「請叫我盤子」…網卻刷一排：繼續抱

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今日開盤上漲272.97點，隨後攻上2萬點大關，一度來到20065點創歷史新高，各家媒體紛紛衝到台灣證券交易所即時連線。記者林俊良／攝影【作者：林俊良，日期：2024-03-08，數位典藏序號：20240308112043917】 林俊良
台股今日開盤上漲272.97點，隨後攻上2萬點大關，一度來到20065點創歷史新高，各家媒體紛紛衝到台灣證券交易所即時連線。記者林俊良／攝影【作者：林俊良，日期：2024-03-08，數位典藏序號：20240308112043917】 林俊良

網紅醫師「蒼藍鴿」吳其穎近日在Threads分享投資紀錄，透露自己買進元大台灣50（0050），並直接曬出進場價格寫道：「0050買在113.45，請叫我盤子。」短短一句話吸引不少網友留言。

蒼藍鴿自嘲買在113.45元，也釣出不少有類似經驗的投資人。一名網友表示，「上次在90的時候我也是這麼想的」，另有人分享，「沒事，在107的時候我也覺得自己是盤子」。

不少網友則留言替蒼藍鴿打氣，有人簡單回應「擺著」，也有人認為「繼續抱就不用擔心」、「你不孤單」，還有網友笑稱「不用怕，2年後你是股神」。

留言區也出現不少幽默回應，有人直接順著蒼藍鴿的自嘲喊「盤子你好」，還有人看到他的本業後表示「看看你的本業，我會說本多終勝」，讓整串討論氣氛相當輕鬆。

另外也有0050投資人現身留言「恭喜0050的大家賺錢」。從90元、107元一路聊到蒼藍鴿的113.45元進場價，不少網友都分享自己曾經覺得「買貴了」的經驗。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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