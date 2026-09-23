ETF高股息怕錯過AI行情？00935、00881成互補選擇…阿格力揭科技ETF配置思維

AI浪潮持續推動全球股市，不少偏好存高股息ETF的投資人開始擔憂，若產品選股過度側重特定電子零組件或傳產，可能錯失主要科技權值股的資本利得。

財經專家阿格力在影音內容中分析，隨著投信競爭激烈，許多科技型與市值型ETF紛紛拉高配息，其配息主力大多來自「資本利得」，這類結構不僅能兼顧資本成長潛力，更具備減輕稅負與二代健保補充保費的優勢。

不只領息還要吃價差！這幾檔科技ETF年化配息衝破10％

阿格力指出，傳統高股息ETF的成分股若股價大漲，殖利率通常難以維持高檔，導致如台積電等核心龍頭容易被排除在外。

然而，近期許多科技型ETF年化配息率動輒達到10%以上，其主要來源並非成分股本身的股息，而是ETF在成分股換股時賣在高點所實現的資本利得。

由於台灣證券交易免徵資本利得稅，這類配息計入所得稅的負擔相對較輕，也不必繳納單筆超過2萬元的二代健保補充保費，對於高所得稅率級距的投資人而言，資金運用的靈活性大幅提升。

在標的選擇上，阿格力點名兩檔兼具漲幅與高配息的科技ETF。

國泰費城半導體（00830）年初曾單次配息9元，年化殖利率衝破15%，主要成分股涵蓋輝達、超微（AMD）、美光與英特爾等國際巨頭； 國泰台灣科技龍頭（00881）則聚焦台灣前30大關鍵科技權值股，台積電與聯發科皆在列，今年累積配息達6.25元，殖利率同樣突破10%，且因剔除傳產與金融股，在純AI漲勢帶動下，自掛牌以來的長期總報酬表現更勝傳統市值型的元大台灣50）（0050）。

怕台積電占比太高？00881、00935雙搭吃透AI外溢行情

針對重視研發能量的投資人，阿格力提到野村臺灣新科技50（00935）。該檔ETF將研發費用占營收比重納入選股機制，雖然殖利率約落在5%左右，但含息報酬率表現亮眼。

與00881相比，00935的台積電權重壓在25%以下，並提高聯發科（約17%）、台達電（約9%）及日月光等權重，能有效受惠於AI浪潮的外溢效應，非常適合同時持有台積電個股、希望避免單一成分股占比過高的投資人進行互補配置。

若投資人仍偏好貼近大盤的市值架構或重視股息因子，阿格力亦整理出其他替代選項。

例如：群益台ESG低碳50（00923）屬市值型架構，剔除高碳排產業，今年配息4.76元、殖利率破10%，含息報酬達77%；而帶有股息因子的群益半導體收益（00927）因選股納入產業代表性而持有台積電，今年含息報酬高達94%；復華台灣科技優息（00929）則在將成分股調整頻率改為一年兩次後，今年以來含息報酬也繳出71%的穩健成績。

善用配息「自動停利」滾大資產

阿格力總結，從科技七巨頭資本支出持續擴增、全球半導體銷售年增率拉升等總經數據來看，AI發展趨勢尚未歇息。

投資人若想兼顧價差與現金流，不一定非得堅守傳統高股息ETF，轉向布局以資本利得為配息來源的科技型或類市值型ETF，既能享有「漲時跟上趨勢、跌時配息再投入」的自動停利彈性，也能在稅務與資產累積上取得更好的平衡。

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