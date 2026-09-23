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台股創高還要買美股？009800一次布局科技巨頭…別把雞蛋全放台股

聯合新聞網／ 綜合報導
中信NASDAQ（009800）布局Nasdaq 100科技龍頭，投資人可透過台股帳戶參與美股市場，分散單押台股或個股的風險。記者曾吉松／攝影
中信NASDAQ（009800）布局Nasdaq 100科技龍頭，投資人可透過台股帳戶參與美股市場，分散單押台股或個股的風險。記者曾吉松／攝影

台股行情火熱帶動全民投資熱潮，但國內貧富差距擴大的K型化社會現象也引發討論；中國信託投信經理人張圭慧指出，投資人別把雞蛋全放台股，適度配置美股更能兼顧風險與彈性。

AI時代台美股互補 淘金客老闆聯手賣鏟人

尤其從AI趨勢看，台股偏向高端代工的「賣鏟人」，美股科技巨頭則是站在海景第一排的「淘金客老闆」兼規格制定者，兩者搭配才能完整掌握產業爆發力。

許多人想買美股卻擔心海外開戶、資金安全或複委託成本高。張圭慧表示，透過台灣掛牌的美股ETF就能解決痛點，像買台積電一樣用原帳戶下單，免換匯、無時差，親民門檻就能直接打包一籃子美股龍頭。

談及指數挑選

張圭慧分析，標普500偏向全市場各行業龍頭；若鎖定AI、半導體與雲端，那斯達克100指數（Nasdaq 100）更具代表性。

該指數挑選非金融類市值龍頭，不僅納入輝達、微軟、蘋果，也囊括達文西手術機器人、特斯拉等創新巨擘，連力求轉型的零售龍頭沃爾瑪近年也轉赴納斯達克掛牌。

針對個股操作難度

張圭慧提醒美股市場極度高效，科技霸主隨時代更迭。從PC時代的微軟、智慧手機的蘋果，到雲端平台的Google、亞馬遜，如今換成輝達領跑。

但看對AI也不代表選對個股，同業競爭差距隨時可能拉近，選股難度極高，不如藉由指數機制自動汰弱留強。

值得注意的是，指數編製也加速革新。為即時納入如Anthropic、OpenAI等潛力新星，那斯達克導入「快速納入（Fast Entry）」機制。

新掛牌公司若在上市第7個交易日市值擠進前40名，第15個交易日即可納入指數，一個月內跟上市場指標，比投資人盯盤換股更有效率。

009800一籃子打包科技巨頭

在產品配置上，中信投信的中信Nasdaq 100（009800）目前市價約13元出頭，每張約1.3萬多元即可入手，且經理費加保管費僅0.4%，持有成本不輸台股ETF。

此外，納斯達克正規劃23小時交易機制，未來幾乎全天候與台股連動，操作更具彈性。

月存一萬定期定額 靠時間複利滾出千萬資產

談到資產累積，張圭慧強調定期定額不是有錢人專利，原則是月初領薪先提撥10%至20%。

以月薪5萬元提撥1萬元投入那斯達克100指數為例，10年累積可達300多萬元；若持續投入20年，本金雖僅240萬元，但透過時間複利資產可望滾出1800多萬元，拉長賽道才能真正看見複利成果。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009800中信NASDAQ ETF

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