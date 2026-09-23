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00981A主動式ETF...漲時小甜甜、跌時罵詐騙！詹璇依：長期飯票別用當沖判斷

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
專家提醒，主動式ETF屬高Beta工具，投資人應以長期持有心態看待，避免用當沖思維面對回檔，並可透過定期定額分批布局掌握3到5年趨勢紅利。記者余承翰／攝影
專家提醒，主動式ETF屬高Beta工具，投資人應以長期持有心態看待，避免用當沖思維面對回檔，並可透過定期定額分批布局掌握3到5年趨勢紅利。記者余承翰／攝影

台股多頭行情熱絡，主動式ETF憑藉經理人積極選股優勢，成為市場熱門焦點，然而，不少投資人卻陷入「漲10%喊小甜甜、跌10%罵詐騙，回檔就急著停損斷捨離」的矛盾心態。

對此，理財專家「基金小姐姐」詹璇依攜手「股怪教授」謝晨彥，在節目《璇轉理財腦》中深入剖析投資人常見迷思，強調主動式ETF具備高Beta特性，投資人應以「合夥選長期飯票」的心態看待，切莫用短線當沖思維錯失長線趨勢紅利。

主動式ETF七成打贏大盤

台股加權指數大漲近六成，主動式ETF整體表現不俗，高達七成跑贏大盤，包括主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新（00992A）等標的，截至8月底報酬率甚至突破80%，領先大盤逾20個百分點。

然而，許多投資人習慣了被動式ETF如同「公務員領薪水」般的平穩感，一旦主動式ETF回檔幅度較深，便慌張質疑經理人操盤能力。

謝晨彥分析，投資人最常陷入三大誤區：

第一，誤把正常回檔當轉弱，領頭羊強勢股大漲後本就會有籌碼沉澱與換手的整理期。

第二，誤解「高Beta值」的意義，主動式ETF為追求超越大盤的績效，往往布局股性活潑、爆發力強的產業龍頭股，漲時賺得多、跌時波動自然較大，這是高彈性特質而非基本面轉壞。

第三，散戶過度執著於每日盯盤比績效，反而忽略了資產長期增值的本質。

經理人動態換血看長線競爭力

針對投資人常問「主動式ETF是否該設目標價停利」，謝晨彥直言這是極大的觀念錯誤。

他指出，個股可以用EPS與本益比推估合理估值，但主動式ETF由一籃子股票組成，專業團隊會隨時追蹤產業前景並進行「動態換血」，將前景轉弱的個股降評淘汰、持續長抱優質龍頭。

若投資人自行設定價格天花板，等同限制了ETF跟隨市場無限成長的潛力。

詹璇依也提醒，很多投資人誤以為經理人應該天天買在最低點、賣在最高點，甚至天天去查持股調節紀錄，但經理人布局著眼的是未來3到5年的大格局。

尤其當前AI長線紅利才剛起步，從台積電引領的先進製程、封裝檢測、水冷機櫃散熱，到記憶體結構性轉型，均具備長線成長動能，短線頻繁避險反而容易墊高成本並錯過主升段。

挑選主動式ETF看三大抗震指標

如何挑選值得託付終身的主動式ETF？詹璇依建議投資人觀察三大「患難見真情」的指標：

第一，自低點重返前高耗費的時間長短。

第二，大盤強彈時漲幅能否超越指數。

第三，反彈時領漲標的是否仍為原本的核心持股，以此判斷經理人是否在低點被洗出場。

謝晨彥補充，經理人能在市場尚未關注時提早挖掘潛力黑馬並長期抱牢，才是真正展現眼光的團隊。

詹璇依總結，投資主動式ETF應量力而為，長線投資人可將其納入核心部位，若擔心短期劇烈波動，則可採取「定期定額、分批進場」策略，在市場拉回震盪時攤平成本，讓專業團隊協助將3到5年的大趨勢報酬完整滾出來。

◎本文獲 基金小姐姐詹璇依 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

主動式 00981A主動統一台股增長 00991A主動復華未來50 00992A主動群益科技創新

詹璇依 基金小姐姐

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