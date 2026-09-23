台股大漲 個股、零股成交前五大都有三檔 ETF 友達個股零股都衝第一

台股23日仍走強，盤中最高上漲541點，投資人也持續買進，面板股仍是熱門成交族群，盤中個股成交量前五大有三檔ETF，包括主動統一升級50（00403A）逾33萬張排名第二，主動統一台股增長（00981A）逾20萬張排名第三、主動中信台灣收益（00406A）逾17萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾89萬張排名第一，群創（3481）逾19萬張排名第四。

至於盤中零股成交量前五大，包括友達有300萬，元大台灣50（0050）有245萬，南亞科（2408）有194萬，主動統一台股增長有188萬，群益台灣精選高息（00919）有172萬。前五大有三檔ETF。

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