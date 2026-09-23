中秋抱股還是先跑？10年數據曝光…00935追蹤指數持有120天平均報酬15％

中秋連假將至，台股本週再創新高，指數位處高檔，加上長假期間國際市場仍持續交易，「能不能抱股過節？」再成投資人熱議話題。野村投信指出，連假前資金調節、獲利了結難免使短線震盪升溫，但若將投資時間拉長，歷史經驗顯示，中秋後行情未必偏弱。

統計過去10年，若於中秋假期前一交易日進場並持有一段時間，台股平均仍維持正報酬，其中科技相關指數表現更佳，搭配第四季至隔年初科技產業傳統旺季，基本面有望形成支撐。

進一步觀察，自中秋節前一交易日進場後，加權指數持有60個交易日平均報酬率為5.1%，持有120個交易日則提高至8.8%；電子指數同期分別為6.4%及11.5%。若聚焦臺灣創新科技50指數，持有60個交易日平均報酬率達8.1%，120個交易日更達15.0%，均優於同期大盤及電子指數。

雖過往績效不代表未來表現，但歷史經驗顯示與其猜測連假後短線漲跌，拉長投資期間、掌握產業成長趨勢，更有機會反映企業獲利成長。

野村臺灣創新科技50（00935）基金經理人林怡君指出，全球大型雲端服務供應商持續投入AI基礎建設，新一代AI運算平台Vera Rubin進入量產階段，可望帶動伺服器、先進製程與封裝、高速傳輸、PCB、電源及散熱等供應鏈需求升溫，台灣廠商在全球AI硬體供應鏈具關鍵地位，後續訂單與營收動能仍是觀察重點。

林怡君表示，第四季至隔年初原為科技產業新品上市及客戶備貨旺季，今年再疊加AI伺服器世代交替與規格升級，產業成長動能仍具延續條件。不過，科技股歷經一波漲勢後，市場將更重視訂單能見度、獲利成長與評價合理性，具技術門檻與研發實力的企業可望較具支撐。

00935追蹤「臺灣創新科技50指數」，透過研發創新、股價動能及獲利能力等條件精選科技企業，有望掌握台灣科技產業長期成長契機。

過去10年中秋節前一交易日進場 主要指數平均表現

資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司、證交所資料，自最晚指數資料日期2015/10/19-2026/8/31，分別採加權、電子與TIP臺灣創新科技50指數，假設各年度中秋節假期前一交易日進場並計算持有60、120個交易日之總報酬(=期末總報酬指數/期初值-1)，台幣計價。

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