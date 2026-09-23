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台股重返48,000點 00981A獲外資連3買、盤中漲幅居主動式 ETF 冠軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

那斯達克指數周二創收盤新高，激勵台股23日表現，大盤指數開高走高，一度衝達48,341.56點，重返48,000點，主動式ETF同步走揚，主動統一台股增長（00981A）早盤一度衝上30.77元，漲幅超過2%，暫居主動式ETF漲幅冠軍。

主動式ETF早盤股價幾乎都是開出紅盤，盤中漲幅前五名依序為，主動統一台股增長1.72%、主動第一金台股優（00994A）1.34%、主動富邦台灣龍耀（00405A）1.19%、主動統一升級50（00403A）1.21%、主動台新優勢成長（00987A）1.06%。

00981A除盤中漲幅領先同類型ETF外，成交量逾17萬張，暫居全市場第三名。籌碼面方面，00981A獲外資連續3個交易日買超，累計買超約21.2萬張，在上市櫃外資買超排行榜中，僅次於主動統一升級50及友達（2409），反映資金持續關注台股主動式ETF表現。

展望後市，統一投信投研團隊表示，台股在AI伺服器、ASIC、先進封裝及記憶體需求支撐下，出口與企業獲利動能仍強，基本面有望成為盤勢下檔支撐。不過，美債殖利率高檔、地緣政治及美國期中選舉等變數未除，預期指數短線仍以高檔震盪、個股輪動為主。

統一投信投研團隊指出，若後續不確定性逐步消退，且企業財報與AI資本支出展望維持正向，第4季台股仍具挑戰前波高點機會；產業上，將持續聚焦AI供應鏈、先進封裝、光通訊及具獲利成長動能等優質標的。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 漲幅 ETF

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