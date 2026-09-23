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100張009828開始賺錢！陳重銘趁破發撿便宜：看好AI需求「這批先抱著」

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
陳重銘分享持有100張中信台日韓PCB（009828）的投資經驗，表示趁掛牌後破發時進場，目前部位已開始獲利；他看好AI伺服器、高效能運算帶動PCB需求，計畫持續抱股並伺機加碼。記者許正宏／攝影
陳重銘分享持有100張中信台日韓PCB（009828）的投資經驗，表示趁掛牌後破發時進場，目前部位已開始獲利；他看好AI伺服器、高效能運算帶動PCB需求，計畫持續抱股並伺機加碼。記者許正宏／攝影

100張中信台日韓PCB（009828）賺錢啦，有圖有真相，買進時都有在訂閱文章中分享。

009828是中信台日韓PCBETF，是台灣首檔以PCB（印刷電路板）產業鏈為主題的海外被動式ETF。它在2024年9月2日掛牌上市，發行價格為新台幣10元。

只是上市前碰上欣興被搜索，導致上市後股價破發！對我來說就是撿便宜的機會啦！

PCB是所有電子產品的基礎，可以說是電子工業之母，但是買個股風險太高，還不如買009828，一次囊括台日韓的PCB大廠。而且有單一持股上限的限制，可以做好分散配置，主要特點有三：

跨國布局三強聯手

結合台灣、日本、韓國三地的PCB，產業具有互補的優勢。最後篩選出30檔產業精英，單一持股上限為10%，具有良好的分散性。

完整覆蓋供應鏈

投資範圍廣泛，涵蓋PCB製造、CCL（銅箔基板）、載板（如ABF載板），以及上游核心材料，一手掌握PCB上中下游。

受惠AI升級潮

隨著AI伺服器與高效能運算需求爆發，帶動高階PCB與載板規格升級，上市後受到市場高度關注，基金規模持續增長。

PCB（PrintedCircuitBoard，印刷電路板），是組裝電子零組件的重要基底板材，被譽為「電子產品之母」。又可分為：硬板、軟板、IC載板。隨著AI伺服器、800G高速交換器與高效能運算需求爆發，PCB產業正由傳統消費性電子轉向AI基礎建設。高階多層板、高速銅箔基板（CCL）與ABF載板因技術規格提升，成為市場資金與法人高度聚焦的族群。

不過還是要提醒一下，相關公司股價均大漲一波，ALLIN單一個股具有不可預測的風險。

而且產業越來越專業跟複雜，一般投資人（例如：我）很難一一追蹤，研究起來更是曠日廢時。

所以我就買009828，一次掌握台日韓30家菁英大廠，我就不用選股啦！

特別是現在股價破發，相對便宜，我是不是要多買一點呢？我因為買得便宜，這100張就先抱著，然後伺機加碼，建立長期投資的部位。

◎本文獲 不敗教主-陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009828中信台日韓PCB ETF 破發 欣興

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