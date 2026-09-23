存滿1千萬0056可以躺平退休？回測上市18年走勢 30種情境裡11種遇破產

高股息ETF深受存股族青睞，市場常討論是否能單靠高股息ETF打造穩定被動收入安穩退休。

擁有超過165萬名股東、規模突破7700億元的「國民ETF」元大高股息（0056），自2007年底掛牌至今已歷經逾18年牛熊考驗。

財經YouTuber「懶錢包」以歷史數據回測指出，若在2007年底投入1000萬元「All-In」0056並採4%法則提領生活費，時至2026年9月，累積提款近900萬元，手中剩餘資產更成長至2528萬元。

然而，帳面光鮮的背後，卻隱藏著長達12年的「報酬順序風險」煎熬。

金融海嘯本金腰斬12年才回本

懶錢包試算：若2007年12月31日以1000萬元全數買入0056，採初始4%提領率（首年每月領33333元），並考量台灣長期約2%的通膨率，每滿12個月按通膨調升提領金額。

假設退休即撞上2008年全球金融海嘯，在9個月內連續遭遇雙位數重挫，2008年9月更創下單月暴跌21.61%的歷史紀錄。

到了2009年1月，小懶名下資產已慘遭腰斬，僅剩468萬元。

儘管2009年台股強勁反彈，0056繳出單年暴漲87.3%的驚人回報，但隨後十年間資產大多僅在800萬至900萬元間徘徊。

直到2019年底台股迎來大多頭，資產才首度站回千萬元大關。

懶錢包直言，這就是典型的「報酬順序風險」，若一退休就遭遇極端大跌，即便往後平均報酬率相同，持續提領生活費將大幅削弱本金，退休族整整花了12年提心吊膽才重返原始本金水位。

提領率逾6%恐提早斷炊

0056搭上台股AI熱潮強勢噴發，小懶的資產在2023年7月突破1300萬元，到了2026年5月，0056更寫下單月大漲22.83%的新高紀錄，推升其資產突破2200萬元。

截至2026年9月11日，小懶每月提款金額已隨通膨調升至47608元，累計提領金額達899.3萬元，手上剩餘持股市值高達2528.6萬元，以結果而言堪稱圓滿。

然而，若將提領條件拉高，結局將完全不同。

懶錢包進一步交叉測試30種情境（6組提領率搭配5組通膨率），結果顯示僅有19種能順利存活。

當提領率控制在3%至4%時，資產多能穩健增長；但提領率若拉高至6%以上，在通膨3.5%的情境下，資金在2026年3月便告斷炊。

若提領率拉高至7%與8%，無論通膨高低，最終皆面臨破產結局。

回測屬後見之明 全球分散與股債配置才是防禦核心

經滾動10年與15年不同起始點測試，在4%提領率下雖無失敗案例，且2007年底入場已是歷史上運氣最差的「地獄開局」，但歷史回測終究無法保證未來18年台股依然漲多跌少。

面對長達數十年的退休生活，存股族除了不能盲目追求高提領率，更應透過全球化分散投資與股債資產配置，建立起抗跌韌性，才能真正抵禦市場黑天鵝與提領風險。

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