009826持股增至1518檔！台股納入55檔比0050更多…選股差異曝光

昨天，貝萊德世界股票（009826）顯示持股1570，但實際上還是包括一些剩下0股剛換掉的成分股，實際持有標的是1518 （包括9支ETF），比前一天多兩個。

增加的是兩支台股，台股持有達到55支。

這55支中有4個上櫃股票，所以上市股票是51，比元大台灣50（0050）多一支，但兩者持股有相異4-5支。

主要雖然兩指數都是流通市值加權，但台灣50指數是先按總市值排列總成分股，而標普tip global是直接按流通市值排列選成分股。

所以例如像台塑化這樣總市值較高，但因為另三家公司持股股很高，流通市值比例低的股票，會收錄在0050 ，但不會收錄在009826裡。

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