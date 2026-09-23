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009826持股增至1518檔！台股納入55檔比0050更多…選股差異曝光

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
貝萊德世界股票（009826）實際持有標的增至1518檔，其中台股達55檔、包含4檔上櫃股票；與0050相比，兩者雖同樣採流通市值加權，但成分股篩選方式不同，因此台股持股名單並不完全相同。記者余承翰／攝影
貝萊德世界股票（009826）實際持有標的增至1518檔，其中台股達55檔、包含4檔上櫃股票；與0050相比，兩者雖同樣採流通市值加權，但成分股篩選方式不同，因此台股持股名單並不完全相同。記者余承翰／攝影

昨天，貝萊德世界股票（009826）顯示持股1570，但實際上還是包括一些剩下0股剛換掉的成分股，實際持有標的是1518 （包括9支ETF），比前一天多兩個。

增加的是兩支台股，台股持有達到55支。

這55支中有4個上櫃股票，所以上市股票是51，比元大台灣50（0050）多一支，但兩者持股有相異4-5支。

主要雖然兩指數都是流通市值加權，但台灣50指數是先按總市值排列總成分股，而標普tip global是直接按流通市值排列選成分股。

所以例如像台塑化這樣總市值較高，但因為另三家公司持股股很高，流通市值比例低的股票，會收錄在0050 ，但不會收錄在009826裡。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 0050元大台灣50 ETF 成分股 台塑化

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