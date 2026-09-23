快訊

血壓慢慢升高…身體正在變老的6個隱形訊號！專家教不用花大錢抗老秘方

亞運桌球／林昀儒、鄭怡靜13分鐘速勝 16強要強碰日本組合

傳蘋果進軍智慧手環！將採無螢幕設計 專攻健康、運動追蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

NASDAQ再創歷史新高！AMD市值首破兆美元…009800一次布局輝達、蘋果等科技巨頭

聯合新聞網／ 綜合報導
美股NASDAQ在AI與半導體族群帶動下再創歷史新高，AMD市值首度突破兆美元；中信NASDAQ（009800）前十大持股涵蓋輝達、蘋果、微軟、AMD等大型科技企業。記者余承翰／攝影
美股NASDAQ在AI與半導體族群帶動下再創歷史新高，AMD市值首度突破兆美元；中信NASDAQ（009800）前十大持股涵蓋輝達、蘋果、微軟、AMD等大型科技企業。記者余承翰／攝影

美股9月22日延續前一日強勢表現，在AI概念股與半導體族群領軍下，NASDAQ再度刷新歷史新高，其中超微（AMD）市值首度躋身兆美元俱樂部。法人表示，市場原先擔憂企業在AI領域的大規模投資可能壓縮獲利能力，但近期多項訊號顯示，全球科技巨頭對資料中心、AI伺服器及算力基礎設施的投入不僅未見放緩，反而持續增加，使投資人重新看好AI供應鏈未來的獲利成長動能。

展望第四季，法人指出，隨著AI伺服器進入出貨旺季，加上市場預期大型科技企業將持續擴大AI資本支出，NASDAQ成分股中的科技龍頭可望持續成為市場資金關注焦點。

中信NASDAQ（009800）經理人張圭慧表示，美國NASDAQ再度刷新歷史新高，背後反映的並非短期題材炒作，而是市場對AI產業未來數年成長潛力的重新評價。從半導體、資料中心，到雲端運算及AI應用，各領域資本支出仍持續增加。在AI趨勢未見降溫的情況下，美國科技股仍有機會成為第四季市場主軸。

對於看好AI與美國科技產業長期發展的投資人而言，中信NASDAQ（009800）可望成為參與NASDAQ成長機會的重要投資工具。相較於押注單一個股，透過ETF一次布局NASDAQ大型科技企業，不僅能掌握AI、雲端運算、半導體及數位創新等成長趨勢，也有機會分享美國科技龍頭長期發展所帶來的投資成果。

截至9月22日，中信NASDAQ（009800）前十大持股包括輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、美光（Micron）、超微（AMD）、亞馬遜（Amazon）、Meta、Alphabet Class A、特斯拉（Tesla）以及Alphabet Class C。其中涵蓋AI晶片、雲端運算、數位廣告及科技消費等多個關鍵領域，可望受惠於AI產業持續發展所帶來的長期成長機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009800中信NASDAQ ETF NASDAQ 輝達 蘋果 美股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

投信為何自己也買0050等ETF？網友好奇「左腳踩右腳」點出2大可能原因

未成年開證券戶怕亂下單！家長上PTT求救 網友狂推「圈存、限額」

0050現在進場太晚了？ 他從「只會活存」到投資7、8年：買好指數然後定期定額

0050今年跑贏台積電！台股再創歷史新高…Ffaarr：權重跌破56％

相關新聞

NASDAQ再創歷史新高！AMD市值首破兆美元…009800一次布局輝達、蘋果等科技巨頭

美股9月22日由AI與半導體股領軍，NASDAQ再創歷史新高，AMD市值首破兆美元；009800布局輝達、蘋果等科技巨頭。

0050今年跑贏台積電！台股再創歷史新高…Ffaarr：權重跌破56％

台股創歷史新高，台積電在元大台灣50（0050）的持股比重今年首度跌破56%至55.96%，今年績效也落後0050。

0050現在進場太晚了？ 他從「只會活存」到投資7、8年：買好指數然後定期定額

他從只會活存到投資七、八年，建議買進指數並定期定額元大台灣50，認為高點入場也不算晚，並分享複利效果明顯。

投信為何自己也買0050等ETF？網友好奇「左腳踩右腳」點出2大可能原因

PTT網友發現投信也買進0050等ETF，熱議持股限制、折溢價與投資策略，實際原因仍須視各基金規範而定。

Blackwell 爆單加持與巨擘 CAPEX 加碼 這檔 ETF 9月22日淨值創高

受惠於美股科技巨擘基本面強勁發酵，以及市場對高階算力需求的強烈驗證，美股四大指數維持高檔強勢格局，資金全面湧入AI供應鏈核心標的。精準掌握AI算力與雲端雙引擎！大華美國MAG7+（009815）憑藉美股科技七雄與核心巨頭的強勢表現，9月22日刷新歷史新高紀錄，終場以11.99元作收。該基金布局全球數位轉型最具爆發力的兩大板塊，隨着AI算力強勢變現與雲端業務持續高成長，再度展現美股MAG7+的領頭羊實力。

大盤創新高 台股ETF規模叩關8兆元

台股昨（22）日創新高，台股ETF表現同樣精彩，國泰永續高股息（00878）、凱基台灣TOP 50等12檔亦改寫掛牌新高價；台股ETF總規模單日增加90.2億元或0.1%，增至7.9兆元，創新高，將挑戰8兆元大關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。