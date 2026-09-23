NASDAQ再創歷史新高！AMD市值首破兆美元…009800一次布局輝達、蘋果等科技巨頭

美股9月22日延續前一日強勢表現，在AI概念股與半導體族群領軍下，NASDAQ再度刷新歷史新高，其中超微（AMD）市值首度躋身兆美元俱樂部。法人表示，市場原先擔憂企業在AI領域的大規模投資可能壓縮獲利能力，但近期多項訊號顯示，全球科技巨頭對資料中心、AI伺服器及算力基礎設施的投入不僅未見放緩，反而持續增加，使投資人重新看好AI供應鏈未來的獲利成長動能。

展望第四季，法人指出，隨著AI伺服器進入出貨旺季，加上市場預期大型科技企業將持續擴大AI資本支出，NASDAQ成分股中的科技龍頭可望持續成為市場資金關注焦點。

中信NASDAQ（009800）經理人張圭慧表示，美國NASDAQ再度刷新歷史新高，背後反映的並非短期題材炒作，而是市場對AI產業未來數年成長潛力的重新評價。從半導體、資料中心，到雲端運算及AI應用，各領域資本支出仍持續增加。在AI趨勢未見降溫的情況下，美國科技股仍有機會成為第四季市場主軸。

對於看好AI與美國科技產業長期發展的投資人而言，中信NASDAQ（009800）可望成為參與NASDAQ成長機會的重要投資工具。相較於押注單一個股，透過ETF一次布局NASDAQ大型科技企業，不僅能掌握AI、雲端運算、半導體及數位創新等成長趨勢，也有機會分享美國科技龍頭長期發展所帶來的投資成果。

截至9月22日，中信NASDAQ（009800）前十大持股包括輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、美光（Micron）、超微（AMD）、亞馬遜（Amazon）、Meta、Alphabet Class A、特斯拉（Tesla）以及Alphabet Class C。其中涵蓋AI晶片、雲端運算、數位廣告及科技消費等多個關鍵領域，可望受惠於AI產業持續發展所帶來的長期成長機會。

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