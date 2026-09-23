聽新聞
0:00 / 0:00
0050今年跑贏台積電！台股再創歷史新高…Ffaarr：權重跌破56％
＊原文發文時間為9月22日
今天台股破歷史新高，台積電（2330）在元大台灣50（0050）的佔比今年首次跌破56%，目前是55.96%。
大概半年前到一年多前有種說法，說除非台股走大空頭熊市，不然買台積電一定會贏0050。
但這幾個月的狀況正好相反，上一波6 月台股高點時，台積電佔比首次掉到57% 以下。 7 月台股大跌，台積電跌幅相對小，佔比又爬回60%， 而這一波上漲，又是台積電績效落後0050。
個股和指數的表現哪個好，有很多的因素，並不是什麼簡單的規則可預測。今年至今台股表現很好，但台積電就是輸0050一截。
◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。