0050今年跑贏台積電！台股再創歷史新高…Ffaarr：權重跌破56％

＊原文發文時間為9月22日

今天台股破歷史新高，台積電（2330）在元大台灣50（0050）的佔比今年首次跌破56%，目前是55.96%。

大概半年前到一年多前有種說法，說除非台股走大空頭熊市，不然買台積電一定會贏0050。

但這幾個月的狀況正好相反，上一波6 月台股高點時，台積電佔比首次掉到57% 以下。 7 月台股大跌，台積電跌幅相對小，佔比又爬回60%， 而這一波上漲，又是台積電績效落後0050。

個股和指數的表現哪個好，有很多的因素，並不是什麼簡單的規則可預測。今年至今台股表現很好，但台積電就是輸0050一截。

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