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0050今年跑贏台積電！台股再創歷史新高…Ffaarr：權重跌破56％

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
台股再創歷史新高，台積電在0050中的權重降至55.96%，今年首度跌破56%；今年以來台股整體表現亮眼，但台積電績效仍落後0050，也凸顯個股與指數強弱並非固定不變。記者余承翰／攝影
台股再創歷史新高，台積電在0050中的權重降至55.96%，今年首度跌破56%；今年以來台股整體表現亮眼，但台積電績效仍落後0050，也凸顯個股與指數強弱並非固定不變。記者余承翰／攝影

＊原文發文時間為9月22日

今天台股破歷史新高，台積電（2330）在元大台灣50（0050）的佔比今年首次跌破56%，目前是55.96%。

大概半年前到一年多前有種說法，說除非台股走大空頭熊市，不然買台積電一定會贏0050。

但這幾個月的狀況正好相反，上一波6 月台股高點時，台積電佔比首次掉到57% 以下。 7 月台股大跌，台積電跌幅相對小，佔比又爬回60%， 而這一波上漲，又是台積電績效落後0050。

個股和指數的表現哪個好，有很多的因素，並不是什麼簡單的規則可預測。今年至今台股表現很好，但台積電就是輸0050一截。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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