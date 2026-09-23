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Fed 防禦性升息逼出亞太高性價比 韓股迎資金重估潮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷分析表示，在美聯準展現打擊通膨決心、高利率環境延長的背景下，高估值市場壓力驟增，國際資金加速轉向具備高安全性、低估值與強勁基本面支撐的亞太市場。

南韓政府持續深化「企業價值提升計劃」（Corporate Value-up Program）政策優惠，加上國際研調機構與研究報告相繼調升三星電子、SK海力士等半導體巨頭營運預期，帶動全球資金對南韓股市進行結構性重估。台股市場高純度聚焦韓國前50名市值龍頭的大華韓國KOSPI 50，因重倉持股兩大記憶體霸主並涵蓋多元重工龍頭，吸引主動型資金與跨國資產配置盤卡位，躍升為觀察韓股評價修復（Re-rating）大行情的市場焦點。

賴昱廷指出，隨著全球 AI 伺服器與數據中心持續排擠高頻寬記憶體（HBM）與高階伺服器DRAM 產能，行動裝置與消費性電子記憶體供需緊縮態勢加劇。各大品牌廠為確保出貨被迫接受高額長約，推升記憶體占物料成本（BOM）比重攀升至兩成以上，使供給端巨頭掌握極強的定價自主性與獲利彈性。作為全球記憶體主要供給來源，南韓半導體雙雄不僅自由現金流（FCF）展現強勁爆發力，更積極配合政策執行大規模庫藏股註銷與調高股利，大幅推升整體韓國科技類股的基本面動能與下檔防禦力。

賴昱廷點出值得注意關鍵點，在美聯準升息凸顯全球經濟防禦需求的背景下，南韓股市非科技產業的多元題材亦成為吸引資金回流的重要支柱。近期地緣政治風險延續，帶動南韓國防軍工訂單滿載，配合造船業者迎來高毛利新船交付潮與綠色轉型升級，為整體KOSPI 50指數增添基本面支撐。

賴昱廷觀察籌碼面與評價面，目前南韓股市遠期本益比（P/E）仍處於歷史相對低位區間，預估ROE高達 25.2%，同期S&P 500則為23.9%，展現極高的安全邊際與向上彈性。隨著韓元匯率走勢逐步回穩，外資賣壓顯著放緩，進一步催化韓股的資金重估行情。

賴昱廷表示，009829前兩大核心持股為 SK 海力士與三星電子，高純度連結 AI 及行動記憶體超級周期的盈餘紅利，同時囊括韓國車用、軍工與金融等重鎮龍頭。在記憶體供需結構短期難以翻轉、韓股政策改革發酵的背景下，透過009829布局南韓龍頭企業，為參與本次跨國資金重估趨勢最直接且具效益的配置選擇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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