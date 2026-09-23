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0050現在進場太晚了？ 他從「只會活存」到投資7、8年：買好指數然後定期定額

聯合新聞網／ 三明治先生的理財筆記
從只把錢放在活存，到認真投資7、8年的經驗，新手可從定期定額0050開始，即使金額不大，也能先跨過「開始投資」這道門檻。圖／聯合報系資料照片
從只把錢放在活存，到認真投資7、8年的經驗，新手可從定期定額0050開始，即使金額不大，也能先跨過「開始投資」這道門檻。圖／聯合報系資料照片

我記得以前剛開始工作的時候，收入還可以，加上一個人生活花不了多少錢，所以那時候並不覺得投資有什麼必要。

在三十歲買房子之前，其實我所做的投資就只有活存而已，連定存都沒有。

那時候覺得投資並沒有很重要，因為我只要每個月好好地把錢存下來就行了，對於投資到底能賺多少錢，當時也完全沒有概念。

現在有時候辦講座或是分享會的時候，也會遇到一些沒有投資經驗的人，我就會跟他們講說，你們就先去開戶就對了。

我覺得大家都低估了複利的力量。

因為像我開始認真學投資到現在，也才不過七、八年的時間。

但這七、八年的時間如果有好好投資的話，有在投資的人應該都知道，就會有蠻明顯的變化。

當然我們也不要舉太極端的案例，因為這幾年（尤其這兩年）真的上漲得非常多。

我們就用指數投資的8%報酬率來算，七、八年的時間，夠你第一筆本金將近翻倍了。所以其實這本來就是還蠻令人滿意的報酬。

或是說大家高估了投資的門檻，好像說投資要有一定的知識、能力或者天分，才能夠去執行。

這想法我也略懂一些。因為我當時想到投資，我想的是：那我一定要看很多書，不然的話，我怎麼開始投資呢？

所以我才會在那幾年一直看書，看了大概300本以後才發現，原來投資也沒有那麼困難。其實就是買好指數，然後定期定額

我多看的那些書，充其量大概就是比別人更懂得其中的原理，更不容易放棄一點點。

如果以投資的效果來講，單純指數投資就已經相當夠用了。

所以我現在都會建議那些沒有投資的人，如果還沒有開戶的話就先去開戶，然後定期定額元大台灣50（0050），你有多相信指數，你就投入多少，1,000塊、2,000塊、5,000塊都沒關係，反正就是投你願意去嘗試的範圍就好了。

我其實是相信，再怎麼樣人生也不差這五、六年的時間（因為我們還有好幾個6年），但五、六年你一定會看到指數的效果。看到效果以後你才會願意相信。

甚至要去跟你其他的一些想法比較，例如隔壁鄰居的明牌、現在市場最熱門的標的之類的。

你去比較以後才會知道自己這些做法困難在哪，或許比較適合哪一種投資方式，或者你有哪方面的天分。

也不要擔心最近股市剛創新高，現在入場會不會太晚了？其實都不會。你只要先入場，然後就算真的買在高點，定期定額也會形成一個微笑曲線，把你拉回來。

最困難的門檻可能是開始投資這件事情。所以，如果你在股市的高點都能夠跨越這個門檻的話，那以後的小風小浪可能就不算什麼了。

再說，剛開始投資的金額，累積個兩三年，佔你人生的總資產也不過一小部分。就算全部都投資在高點，也算不了什麼。

投資上會困住你的往往是感性。

理解自己的感性，然後用一些理性，找到最小阻力的路徑，這是我覺得比較好的方式。

◎本文獲 三明治先生的理財筆記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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