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Blackwell 爆單加持與巨擘 CAPEX 加碼 這檔 ETF 9月22日淨值創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華美國MAG7+經理人美股第4季展望。（資料來源：彭博，各大國際研究機構報告）
大華美國MAG7+經理人美股第4季展望。（資料來源：彭博，各大國際研究機構報告）

受惠於美股科技巨擘基本面強勁發酵，以及市場對高階算力需求的強烈驗證，美股四大指數維持高檔強勢格局，資金全面湧入AI供應鏈核心標的。精準掌握AI算力與雲端雙引擎！大華美國MAG7+（009815）憑藉美股科技七雄與核心巨頭的強勢表現，9月22日刷新歷史新高紀錄，終場以11.99元作收。該基金布局全球數位轉型最具爆發力的兩大板塊，隨着AI算力強勢變現與雲端業務持續高成長，再度展現美股MAG7+的領頭羊實力。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華美國MAG7+經理人郭修誠表示，隨著9月下旬科技龍頭連續釋出一連串最新利多，市場對AI資本支出（CAPEX）效益的疑慮獲得實質澄清，全面為第4季傳統科技旺季與作夢行情奠定堅實基石。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前表示，2027年晶片出貨量將比今年翻倍成長，且次世代Blackwell與Rubin架構產能全數獲得大型雲端廠商預訂一空；與此同時，超微（AMD）股價大漲推升市值首度突破1兆美元大關，印證AI代理（AI Agents）與算力需求仍呈爆發式成長。雲端巨頭微軟、Alphabet與亞馬遜則持續擴大軟體服務的商業化變現，企業端導入AI工具的營收貢獻顯著加速；Meta與特斯拉則在生成式AI廣告投放與自主算力中心（FSD）上展現極高的營運效益。

展望第4季，郭修誠指出，美股科技股具備「總體經濟利率趨穩、企業盈餘持續上修、季節性行情啟動」的三大利多共振。

專家表示，根據研調機構 FactSet 數據顯示，科技巨擘在第4季的獲利年增率將顯著優於標普500大盤平均，隨降息循環確立，高成長科技資產的估值獲得進一步擴張空間。大華美國MAG7+透過集中布局美股頂尖科技巨頭與高階資安防線，不僅淨值於第4季前夕強勢創高，後續更有望隨科技龍頭AI營收變現力的持續釋放，帶領投資人續騎AI長線續寫新篇章。

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