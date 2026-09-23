投信為何自己也買0050等ETF？網友好奇「左腳踩右腳」點出2大可能原因

有網友在PTT股板發文表示，近期觀察法人買賣超時，發現投信不只布局個股，也出現買進ETF的情況，包括台新臺灣IC設計（00947）、元大台灣50（0050）、野村臺灣新科技50（00935）等都出現在討論名單中，讓他相當好奇：「投信自己買自己或同業的產品，邏輯是什麼？」文章曝光後，引發網友熱烈討論。

原PO指出，投信一般給人的印象是透過個股進行長線布局，近年隨著主動式ETF興起，也能看到偏向追逐動能的操作，但如果投信直接買進市值型ETF，就讓他感到疑惑，畢竟ETF本身已是一籃子股票，因此好奇背後究竟有哪些操作考量。

貼文曝光後，不少網友將焦點放在持股比例與投資限制，有人留言「突破持股比例限制」、「買股有限制，調整比例又能套利」、「折溢價跟持股限制」、「權重上限」，也有人舉過去案例，認為部分基金買進ETF，可能與希望增加特定成分股曝險有關。不過這些均為PTT網友針對現象提出的討論，實際買進原因仍須視各基金投資策略與相關規範而定。

另一派網友則討論ETF折溢價與套利機制，有人認為法人可能因價格與淨值差異進行操作，但也有網友立刻提醒，「套利的通常是自營商吧」，質疑不能看到法人買進ETF，就全部歸因於套利或造市。另有人指出，基金透過ETF布局仍須負擔相關經理費等成本，因此是否值得這樣操作，也成為討論焦點。

更多網友則用「永動機」、「左腳踩右腳」、「俄羅斯套娃」形容投信買進ETF的現象，甚至笑稱「我買你、你買他、他買我」。也有人認為，與其只觀察ETF的法人買賣超，更應回頭檢視基金經理人的投資策略與ETF本身持股，相關討論也意外讓「投信為什麼也買ETF」成為PTT熱門話題。

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