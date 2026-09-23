聽新聞
0:00 / 0:00

大盤創新高 台股ETF規模叩關8兆元

經濟日報／ 記者高瑜君王奐敏／台北報導

台股昨（22）日創新高，台股ETF表現同樣精彩，國泰永續高股息（00878）、凱基台灣TOP 50等12檔亦改寫掛牌新高價；台股ETF總規模單日增加90.2億元或0.1%，增至7.9兆元，創新高，將挑戰8兆元大關。

台股昨日開高，散戶信心大增，除大買ETF，零股交易跟著火熱。盤中加盤後零股交易金額放大至476億元，較前一日明顯放大19.8%。零股成交量前十大，依序為聯電、友達、元大台灣50、京元電子、南亞科、群益台灣精選高息、國巨*、群創、日月光投控及景碩。

除兩檔台股ETF，其他都是電子股，均為近期盤面熱門股。

檢視昨日收盤價改寫掛牌新高的台股ETF，包含國泰永續高股息、凱基台灣TOP 50、國泰台灣領袖50、元大台灣價值高息、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、主動凱基台灣、中信臺灣智慧50、元大MSCI台灣、富邦淨零ESG 50、富邦摩台及永豐臺灣加權。從規模看，共有19檔台股ETF規模刷新高。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 規模

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

四檔台股ETF 發百億股利

五檔高人氣ETF商品 聚光

00935配息1.83元、半年漲57.3%！17檔ETF除息倒數…今最後買進日

上周 ETF 成交前十名 這檔主動式日均量25萬張最高！2檔高股息也進榜

相關新聞

台股上演軋空行情 締歷史新猷！四大名師：多頭衝到10月

台股昨（22）日上演軋空行情，締造歷史新猷。四大市場名師預期，本周可望於月線46,500點至48,600點間反覆整理，伺機續攻新高，隨節後市場買盤歸隊，搭配財報題材，多頭走勢有機會延續至10月上半月。

台股槓桿升溫…金管會兩路控管 四貸同堂管更嚴了

台股信用槓桿監理再收緊。金管會昨（22）日表示，針對「四貸同堂」，銀行與券商跨業信用查詢機制預計10月底上線。

中秋連假前夕！台股創新高衝出五大驚奇 後市預期震盪盤堅

中秋連假前夕，台股昨（22）日搶先上演「五大驚奇秀」，早盤開高衝上48,601點盤中歷史新高，惟高檔獲利了結賣壓出籠，隨權王台積電壓回至盤下，大盤漲幅收斂，終場漲81點收47,800點，成交金額擴增至1.07兆元。

大盤創新高 台股ETF規模叩關8兆元

台股昨（22）日創新高，台股ETF表現同樣精彩，國泰永續高股息（00878）、凱基台灣TOP 50等12檔亦改寫掛牌新高價；台股ETF總規模單日增加90.2億元或0.1%，增至7.9兆元，創新高，將挑戰8兆元大關。

台股自7月底觸底彈升以來 這波反彈…外資、投信傑作

台股自7月底觸底彈升以來，指數大漲小回，呈現「高過前高、低不破前低」多頭走勢，終在昨（22）日盤中寫下48,601點歷史新高紀錄。觀察這波台股走強重要推手，當以外資買盤為主、投信銀彈為輔。

「2萬元股王」僅花7個月就讓股價翻倍 信驊四個驚豔

股王信驊昨（22）日一度攻上漲停板21,800元新天價，終場收20,905元，上漲1,085元，單日走勢改寫台股四大紀錄，包括首檔股價突破2萬元個股、盤中21,800元為史上最高價、盤中大漲1,980元為歷來個股最大上漲金額，以及僅花七個月股價從1萬翻倍至2萬元的「前無古人」紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。