大盤創新高 台股ETF規模叩關8兆元

台股昨（22）日創新高，台股ETF表現同樣精彩，國泰永續高股息（00878）、凱基台灣TOP 50等12檔亦改寫掛牌新高價；台股ETF總規模單日增加90.2億元或0.1%，增至7.9兆元，創新高，將挑戰8兆元大關。

台股昨日開高，散戶信心大增，除大買ETF，零股交易跟著火熱。盤中加盤後零股交易金額放大至476億元，較前一日明顯放大19.8%。零股成交量前十大，依序為聯電、友達、元大台灣50、京元電子、南亞科、群益台灣精選高息、國巨*、群創、日月光投控及景碩。

除兩檔台股ETF，其他都是電子股，均為近期盤面熱門股。

檢視昨日收盤價改寫掛牌新高的台股ETF，包含國泰永續高股息、凱基台灣TOP 50、國泰台灣領袖50、元大台灣價值高息、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、主動凱基台灣、中信臺灣智慧50、元大MSCI台灣、富邦淨零ESG 50、富邦摩台及永豐臺灣加權。從規模看，共有19檔台股ETF規模刷新高。

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