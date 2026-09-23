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十檔台股相關ETF今年來漲逾一倍 槓桿、半導體型紅光滿面

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（22）日盤中一度衝上48K，終場以47,800點創下歷史新高，統計今年來加權報酬指數上漲67.7%，而高人氣的台股ETF平均上漲69.3%，領先表現，其中，共計有十檔台股ETF漲幅超過100%，又以槓桿以及半導體占多數。

觀察94檔台股ETF今年來表現，以群益臺灣加權正2今年上漲137.3%漲幅居冠表現最佳，其次依序為國泰臺灣加權正2的135.9%、富邦臺灣加權正2的135.1%、元大台灣50正2的133.4%、兆豐台灣晶圓製造131.3%、台新臺灣IC設計117.7%、野村臺灣新科技50的115.6%、富邦台灣半導體110.6%、中信關鍵半導體109.3%、群益半導體收益105.3%。

群益臺灣加權正2經理人洪祥益表示，雖然台股創新高，但在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股具基本面支撐，後市不看淡，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型、主動式外，也可選擇投資槓桿ETF。長線投資上建議以部份資金定期投入，不要一次all in的方式，且一定要做好風險控管。

群益半導體收益經理人謝明志表示，AI先進製程與半導體長線需求強勁，預期在企業獲利上修動能的加持下，台股中長線多頭趨勢不變。長期來看，AI在企業資本支出持續投資，以及相關應用持續落地，長期發展明確，預期包含載板、散熱、半導體、光通訊、矽晶圓、記憶體等相關族群仍將持續受惠產業趨勢的發展。

兆豐台灣晶圓製造相較於其他半導體ETF著重於含「積」量，選擇廣泛布局晶圓製造題材，在個股陷入震盪之際，ETF本身仍能有更多的受惠機會。展望後市，研究團隊表示，基本面的利多，如台積電的8月營收亮眼、市占率再創新高，聯電8月營收亦創四年新高，顯示先進與成熟製程所帶來的雙軌行情仍然並行穩固發展，加上上游的矽晶圓概念股，更在新一輪的長約簽定與供需吃緊下，受到市場追捧，帶動整體晶圓製造族群的表現。

台新臺灣半導體30經理人黃鈺民表示，現階段各行各業對AI需求急速擴張、美國科技巨頭大幅劇增資本支出、加上代理式AI興起與未來實體AI蓬勃發展下，半導體股坐享AI結構成長新升浪，建議投資人可以布局具高含積量、完整半導體產業鏈優勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

半導體 槓桿 台股 ETF

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