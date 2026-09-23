台股市值型ETF有戲！吸引資金聚焦 投資人布局Q4行情重要工具

時序邁入第4季，全球股市也迎來傳統旺季。統計近五年第4季主要股市表現，台股平均漲幅逾7%居前，市場資金布局目光再度聚焦。法人表示，隨行情輪動加快，主動式市值型ETF可透過選股與持股調整掌握市場趨勢，成為投資人布局第4季行情的工具之一。

中秋假期過後，時序將進入第4季，受節慶消費旺季帶動，第4季向來是全球股市關注的傳統旺季。統計近五年全球主要股市第4季平均表現，整體呈現漲多跌少格局，前十強股市平均漲幅均逾3%；其中，台股表現最為亮眼，加權指數平均上漲7.6%，其次為美股S&P 500指數，平均漲幅達6.6%，日本、法國、韓國等股市平均漲幅也超過4%。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，聯準會於最新FOMC會議中決議升息1碼，結束2024年9月以來的降息循環，決策符合市場預期，市場焦點也料重回基本面評估，基本面佳的區域與產業仍足以抵禦利率上行風險。

鑒於台灣經濟保持穩健，加上AI需求強勁，尤其在企業資本支出持續投資，以及相關應用持續落地，長期發展明確，台系供應鏈因扮演關鍵技術與零組件生產要角，仍有望持續受惠，故對於台股後市仍正向看待。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，上周前半段市場一度受到AI開發進度疑慮，及通膨擔憂影響而震盪，但隨美國聯準會如預期升息，市場逐步消化政策風險，加上下半年以來供應鏈中斷問題出現改善跡象，油價漲勢趨緩，進一步舒緩市場對通膨的憂慮。

群益S&P500（009823）經理人謝明志指出，美國經濟活動持續以穩健步調擴張。儘管地緣政治情勢等因素使經濟前景仍籠罩高度不確定性，但國內支出保持韌性，生產力成長強勁，企業獲利前景仍佳，獲利預估上修的企業範圍持續擴大，顯示基本面與獲利面仍能支持美股表現，而在美股題材多元、資金於各類股間健康輪動下，建議投資人不妨善用市值型美股ETF來參與行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。