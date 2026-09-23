聽新聞
0:00 / 0:00

台股市值型ETF有戲！吸引資金聚焦 投資人布局Q4行情重要工具

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

時序邁入第4季，全球股市也迎來傳統旺季。統計近五年第4季主要股市表現，台股平均漲幅逾7%居前，市場資金布局目光再度聚焦。法人表示，隨行情輪動加快，主動式市值型ETF可透過選股與持股調整掌握市場趨勢，成為投資人布局第4季行情的工具之一。

中秋假期過後，時序將進入第4季，受節慶消費旺季帶動，第4季向來是全球股市關注的傳統旺季。統計近五年全球主要股市第4季平均表現，整體呈現漲多跌少格局，前十強股市平均漲幅均逾3%；其中，台股表現最為亮眼，加權指數平均上漲7.6%，其次為美股S&P 500指數，平均漲幅達6.6%，日本、法國、韓國等股市平均漲幅也超過4%。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，聯準會於最新FOMC會議中決議升息1碼，結束2024年9月以來的降息循環，決策符合市場預期，市場焦點也料重回基本面評估，基本面佳的區域與產業仍足以抵禦利率上行風險。

鑒於台灣經濟保持穩健，加上AI需求強勁，尤其在企業資本支出持續投資，以及相關應用持續落地，長期發展明確，台系供應鏈因扮演關鍵技術與零組件生產要角，仍有望持續受惠，故對於台股後市仍正向看待。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，上周前半段市場一度受到AI開發進度疑慮，及通膨擔憂影響而震盪，但隨美國聯準會如預期升息，市場逐步消化政策風險，加上下半年以來供應鏈中斷問題出現改善跡象，油價漲勢趨緩，進一步舒緩市場對通膨的憂慮。

群益S&P500（009823）經理人謝明志指出，美國經濟活動持續以穩健步調擴張。儘管地緣政治情勢等因素使經濟前景仍籠罩高度不確定性，但國內支出保持韌性，生產力成長強勁，企業獲利前景仍佳，獲利預估上修的企業範圍持續擴大，顯示基本面與獲利面仍能支持美股表現，而在美股題材多元、資金於各類股間健康輪動下，建議投資人不妨善用市值型美股ETF來參與行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 市值型 ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

近5年第4季全球主要股市平均表現比一比 台股平均漲逾7%冠全球

台股市值型ETF 火熱

海外股票ETF五檔創高 美國科技主題成主力

Fed升息…行情有望回歸基本面 台美日韓股四投信按讚

相關新聞

台股十強從Fed升息以來漲逾6.8% 主動、科技型ETF領風騷

美國聯準會（Fed）日前宣布升息1碼，一度引發市場對高利率環境的擔憂，不過，股市反應未如預期悲觀，升息後反而浮現利空出盡氛圍，台股也延續強勢格局，加權指數昨（22）日早盤最高來到48,601點，儘管盤中漲點收斂，但仍收在47,800點，雙創下歷史新高，帶動台股ETF漲勢。

十檔台股相關ETF今年來漲逾一倍 槓桿、半導體型紅光滿面

台股昨（22）日盤中一度衝上48K，終場以47,800點創下歷史新高，統計今年來加權報酬指數上漲67.7%，而高人氣的台股ETF平均上漲69.3%，領先表現，其中，共計有十檔台股ETF漲幅超過100%，又以槓桿以及半導體占多數。

大盤創新高 台股ETF規模叩關8兆元

台股昨（22）日創新高，台股ETF表現同樣精彩，國泰永續高股息（00878）、凱基台灣TOP 50等12檔亦改寫掛牌新高價；台股ETF總規模單日增加90.2億元或0.1%，增至7.9兆元，創新高，將挑戰8兆元大關。

定期定額大熱門ETF 六檔出列

AI浪潮持續推升全球算力需求，台灣科技供應鏈長線成長題材再受市場關注。從資金流向也可看出投資人青睞科技題材，根據投信投顧公會統計，8月定期定額扣款金額超過1億元的台股科技型ETF共有六檔，顯示即使市場處於相對高檔，仍有投資人透過定期定額持續參與科技產業成長機會。

台股市值型ETF有戲！吸引資金聚焦 投資人布局Q4行情重要工具

時序邁入第4季，全球股市也迎來傳統旺季。統計近五年第4季主要股市表現，台股平均漲幅逾7%居前，市場資金布局目光再度聚焦。法人表示，隨行情輪動加快，主動式市值型ETF可透過選股與持股調整掌握市場趨勢，成為投資人布局第4季行情的工具之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。