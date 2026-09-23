台股十強從Fed升息以來漲逾6.8% 主動、科技型ETF領風騷

美國聯準會（Fed）日前宣布升息1碼，一度引發市場對高利率環境的擔憂，不過，股市反應未如預期悲觀，升息後反而浮現利空出盡氛圍，台股也延續強勢格局，加權指數昨（22）日早盤最高來到48,601點，儘管盤中漲點收斂，但仍收在47,800點，雙創下歷史新高，帶動台股ETF漲勢。

觀察台股自聯準會17日升息以來漲幅達4.2%，同期間台股原型ETF漲幅前十名均超過6.8%，以主動、科技相關ETF仍居前段班，顯示資金在消化升息訊息後，重新聚焦具產業成長題材的族群，依序為台新臺灣IC設計（00947）9.5%居冠、主動富邦台灣龍耀9.1%排名第二、兆豐台灣晶圓製造9.05%居第三、野村臺灣新科技50以8.2%排名第四。

其餘依序為主動凱基台灣上漲7.2%、群益半導體收益7.1%、中信關鍵半導體6.92%、主動台新優勢成長6.91%、 兆豐藍籌30的6.87%、 中信小資高價30的6.86%。

野村臺灣新科技50經理人林怡君表示，AI長線投資趨勢仍具基本面支撐，四大雲端服務商（CSP）2027年資本支出預估已上修至1兆美元，顯示AI基礎建設投資仍具延續性；新一代Vera Rubin進入量產階段，相關供應鏈營收動能值得持續觀察。

野村投信內部股票池預估2026年每股純益（EPS）年增率上修至74%，且已連續第八個月上修，後續可關注先進製程、先進封裝、高速運算與傳輸、AI伺服器、PCB、電源及散熱等具訂單與獲利能見度的供應鏈。

惟高利率環境下，科技股波動仍可能加大，投資人可以透過定期定額、分批布局方式，降低單一時點進場的價格波動風險，並以中長期角度參與AI產業發展趨勢。

昨日台股創史上新高，而當日台股ETF中漲幅最大的是主動富邦台灣龍耀，漲幅為2.8%。展望後市，ETF投資團隊表示，考量今年AI硬體類股已累積一定漲幅，資金風格可能加速輪動，操作上建議優先尋找基本面具支撐、評價相對合理的科技股，以降低投資組合波動。

在AI產業趨勢以及企業獲利動能尚未明顯反轉前，整體持股仍應維持偏多布局。

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