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定期定額大熱門ETF 六檔出列

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

AI浪潮持續推升全球算力需求，台灣科技供應鏈長線成長題材再受市場關注。從資金流向也可看出投資人青睞科技題材，根據投信投顧公會統計，8月定期定額扣款金額超過1億元的台股科技型ETF共有六檔，顯示即使市場處於相對高檔，仍有投資人透過定期定額持續參與科技產業成長機會。

單月扣款金額達6.19億元居冠的富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，AI資本支出仍是全球科技產業最具能見度的成長主軸之一，全球雲端服務商持續投入AI基礎建設，帶動先進製程、先進封裝、AI伺服器、高速傳輸、散熱及電源等需求。隨AI由模型訓練延伸至推論及Agentic AI，算力需求持續擴張，台灣科技供應鏈在全球AI硬體與半導體產業中的關鍵地位也更加凸顯。

對一般投資人而言，「不要怕追高」並不等於看到市場上漲就一次重押，而是不要因為指數或科技股創高，就完全放棄參與長期趨勢。市場創高後短線震盪難免，可透過0052定期定額、分批布局投資AI與科技產業。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

定期定額 算力 題材

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