快訊

外資買超447億元…ABF四雄全獲青睞 買氣竟不如這檔PCB ETF

國際油價翻黑！伊朗擬7天內重啟荷莫茲海峽 但有前提

泰女遭男友殺害藏台中冰櫃 家屬無力赴台、盼政府協助後事

聽新聞
0:00 / 0:00

外資買超447億元…ABF四雄全獲青睞 買氣竟不如這檔「PCB ETF」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

台股22日盤中衝高至48,601.53點，寫歷史新高，終場收47,800.17點，創收盤新高，三大法人同步買超，外資買超447.26億元，統計外資買賣超個股，ABF四雄同步獲外資買超，但買超張數卻是遠低於中信台日韓PCB（009828）。

台股早盤以47,981.04點開高，由權值股領軍上衝，一度拉升至48,601.53點，上漲882.69點，改寫盤中歷史新高，權王台積電（2330）以2,505元開高後一度拉升至2,510元，但盤中翻黑，終場收2,460元，下跌20元，聯發科（2454）、欣興（3037）、日月光投控（3711）、創意（3443）、南電（8046）、台達電（2308）、景碩（3189）等支撐大盤指數。

不過，台股在衝高後攻勢不繼，隨著台積電翻黑，漲勢收斂，48,000點未站穩，終場收在今日最低的47,800.17點，上漲81.33點；三大法人買超608.2億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超447.26億元，投信買超2.4億元；自營商買超（合計）158.54億元，其中自營商（自行買賣）買超35.08億元、自營商（避險）買超123.45億元。

統計外資買超前十名個股發現竟有7檔ETF進榜，其中有6檔主動式ETF，1檔「PCB ETF」，另有3檔則是電子股，買超友達（2409）24萬5,313張最多，買超聯電（2303）50,545張，買超群創（3481）24,829張。

ABF四雄也同獲外資買超，外資買超臻鼎-KY（4958）9,733張，買超景碩8,742張，買超南電5,863張，買超欣興5,131張，買超張數遠低於中信台日韓PCB的32,399張。

根據中國信託投信官網資料，009828 聚焦台灣、日本、韓國PCB供應鏈具產業競爭力之投資標的，基金以追蹤「NYSE TIP 台日韓 PCB 指數」績效表現為投資組合管理之目標，標的指數編製規則以掛牌於台灣、日本及韓國交易所之企業為母體，運用 FactSet的 RBICS 產業分類，篩選營收符合核心 PCB 製造、中間服務（含電路組裝、軟板製造等）及上游 PCB 材料（含銅箔基板、工業紡織品、銅材製造等）相關產業之企業，並通過市值與流動性篩選，選取市值較高之 30 檔股票，以表彰台灣、日本、韓國PCB 產業鏈具代表性企業之整體績效表現。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

PCB ABF ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外資買超203億元！買盤最愛面板股 買超友達23.58萬張

三大法人買超608億！台股震盪801點創雙高 台積電翻黑、聯發科創天價

台股5萬點什麼時候來？ 分析師：先看3好+1不確定

量價榜聚焦AI！聯發科、創意雙創歷史新高 欣興重返千元

相關新聞

外資買超447億元…ABF四雄全獲青睞 買氣竟不如這檔「PCB ETF」

台股22日盤中衝高至48,601.53點，寫歷史新高，終場收47,800.17點，創收盤新高，三大法人同步買超，外資買超447.26億元，統計外資買賣超個股，ABF四雄同步獲外資買超，但買超張數卻是遠低於中信台日韓PCB（009828）。

韭菜救星！首檔聚焦中小股本 台股ETF主動台新台灣中小00416A 10/5開募

股本小於80億元的中小型股，可能獲利爆發力更驚人，而且市值也高。國內首檔聚焦中小股本主動台股ETF問世，主動台新台灣中小ETF（00416A）將在10月5日開募，為投資人掌握中小利基股的長線爆發力行情。

國內首檔聚焦中小股本主動台股ETF問世 台新00416A於10/5開募

國內主動式ETF再添新兵。台新投信今（22）日宣布，推出國內首檔聚焦中小股本的台股主動式ETF「台新臺灣中小主動式ETF基金（00416A）」，鎖定股本80億元以下、基本面及成長潛力較佳的個股，預計10月5日開始募集。

AI 成長搭配高配息策略受青睞 00406A 規模挺進亞洲前五大

隨著主動中信台灣收益（00406A）規模持續攀升，截至9月20日，已躍居亞洲第五大採用Covered Call策略的ETF。根據統計，目前亞洲前五大Covered Call ETF中，共有三檔於韓國掛牌、一檔於香港掛牌，而00406A則是唯一入榜的台灣掛牌ETF。

00406A配息0.138元、年化率衝17%！掩護性買權策略發威 規模衝進亞洲前5

隨著主動中信台灣收益（00406A）規模持續攀升，截至9月20日，已躍居亞洲第五大採用Covered Call策略的ETF。 根據統計，目前亞洲前五大Covered Call ETF中，共有三檔於韓國掛牌、一檔於香港掛牌，而00406A則是唯一入榜的台灣掛牌ETF。 00406A自掛牌以來即受到市場高度關注，即將迎來第三次配息，本次每受益權單位預計配發0.138元，換算年化殖利率約17%，10月2日為最後買進日，投資人在此之前買入，皆可參與這次配息。 市場專家表示，00406A成立不久便遭遇市場震盪，也讓Covered Call策略有機會在波動環境中發揮效果，因此能在短時間內建立收益來源並進行配息。

0056＋00878＋00919自組每月配息加薪！杉本示警：本金不夠「月月配」恐本末倒置

台灣ETF投資熱潮不減，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）因配息月份錯開，成為許多存股族自組「月月配」現金流的熱門標的。 然而，若距離退休還有10至20年，現在就該把股息放在第一順位嗎？財經YouTuber杉本分析，能否靠高股息安穩退休，關鍵從來不是配息率高低，而是「核心本金到底夠不夠大」；若本金不足卻急著追求高配息，無疑是本末倒置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。