外資買超447億元…ABF四雄全獲青睞 買氣竟不如這檔「PCB ETF」

台股22日盤中衝高至48,601.53點，寫歷史新高，終場收47,800.17點，創收盤新高，三大法人同步買超，外資買超447.26億元，統計外資買賣超個股，ABF四雄同步獲外資買超，但買超張數卻是遠低於中信台日韓PCB（009828）。

台股早盤以47,981.04點開高，由權值股領軍上衝，一度拉升至48,601.53點，上漲882.69點，改寫盤中歷史新高，權王台積電（2330）以2,505元開高後一度拉升至2,510元，但盤中翻黑，終場收2,460元，下跌20元，聯發科（2454）、欣興（3037）、日月光投控（3711）、創意（3443）、南電（8046）、台達電（2308）、景碩（3189）等支撐大盤指數。

不過，台股在衝高後攻勢不繼，隨著台積電翻黑，漲勢收斂，48,000點未站穩，終場收在今日最低的47,800.17點，上漲81.33點；三大法人買超608.2億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超447.26億元，投信買超2.4億元；自營商買超（合計）158.54億元，其中自營商（自行買賣）買超35.08億元、自營商（避險）買超123.45億元。

統計外資買超前十名個股發現竟有7檔ETF進榜，其中有6檔主動式ETF，1檔「PCB ETF」，另有3檔則是電子股，買超友達（2409）24萬5,313張最多，買超聯電（2303）50,545張，買超群創（3481）24,829張。

ABF四雄也同獲外資買超，外資買超臻鼎-KY（4958）9,733張，買超景碩8,742張，買超南電5,863張，買超欣興5,131張，買超張數遠低於中信台日韓PCB的32,399張。

根據中國信託投信官網資料，009828 聚焦台灣、日本、韓國PCB供應鏈具產業競爭力之投資標的，基金以追蹤「NYSE TIP 台日韓 PCB 指數」績效表現為投資組合管理之目標，標的指數編製規則以掛牌於台灣、日本及韓國交易所之企業為母體，運用 FactSet的 RBICS 產業分類，篩選營收符合核心 PCB 製造、中間服務（含電路組裝、軟板製造等）及上游 PCB 材料（含銅箔基板、工業紡織品、銅材製造等）相關產業之企業，並通過市值與流動性篩選，選取市值較高之 30 檔股票，以表彰台灣、日本、韓國PCB 產業鏈具代表性企業之整體績效表現。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

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