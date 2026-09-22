韭菜救星！首檔聚焦中小股本 台股ETF主動台新台灣中小00416A 10/5開募

股本小於80億元的中小型股，可能獲利爆發力更驚人，而且市值也高。國內首檔聚焦中小股本主動台股ETF問世，主動台新台灣中小ETF（00416A）將在10月5日開募，為投資人掌握中小利基股的長線爆發力行情。

台新投信指出，回顧2026年，市場聚焦權值股，使得台股投資以「買方向」為優先並重壓權值股；展望2027年，台股獲利增幅換檔與供應鏈分化，超額報酬核心將由「題材上漲」走向「獲利兌現與企業差異」，將造就台股主動選股新浪潮，ETF資金漸往小股本靠攏，中小股本公司更有表現空間。台新投信率先業界推出國內首檔聚焦中小股本的台股主動式ETF「主動台新台灣中小ETF」，將於10月5日開始募集。

目前預定投資組合以半導體占52%最高，其次是電子零組件占31%。預定前十大成分股包括台積電（2330）、台光電（2383）、創意（3443）、環球晶（6488）、南電（8046）、奇鋐（3017）、旺矽（6223）、台燿（6274）、聯發科（2454）、景碩（3189）。

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