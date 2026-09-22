國內首檔聚焦中小股本主動台股ETF問世 台新00416A於10/5開募

國內主動式ETF再添新兵。台新投信今（22）日宣布，推出國內首檔聚焦中小股本的台股主動式ETF「台新臺灣中小主動式ETF基金（00416A）」，鎖定股本80億元以下、基本面及成長潛力較佳的個股，預計10月5日開始募集。

台新投信指出，回顧2026年，台股資金焦點多集中在大型權值股，投資策略以掌握市場方向、重押權值股為主；展望2027年，隨台股企業獲利增速換檔、供應鏈表現進一步分化，市場追求超額報酬的重點，可能從「題材上漲」逐步轉向「獲利兌現」及個別企業差異，中小型股也可望有更多表現機會。

00416A經理人沈建宏表示，美國期中選舉將於今年11月舉行，從過去經驗觀察，美國總統任期第二年的期中選舉前半年，美股通常呈現報酬較低、波動較高的特徵；隨選情逐步明朗，市場信心在接近選舉日及選後往往出現修復。

沈建宏指出，若搭配2027年美國企業獲利持續成長，加上過去大選前一年通常是總統任期中股市表現相對較佳的年度之一，預期今年第四季美股仍有機會重啟漲勢，台股也可望跟隨美股節奏，行情延續至2027年。

台新投信進一步統計，美國期中選舉後3個月、6個月及1年的台股表現中，股本低於80億元的中小型股，平均報酬均優於股本80億元以上的大型股。也因此，00416A將選股範圍高度聚焦股本80億元以下企業，希望透過主動選股方式，尋找具基本面及成長題材的中小型公司。

沈建宏表示，小股本公司因籌碼相對較輕，在產業趨勢與獲利成長明確時，股價彈性通常較大。基金布局方向將涵蓋台灣六大AI浪潮相關產業鏈，並透過經理人主動調整持股。

台新投信表示，AI算力需求仍處快速成長階段，加上台股企業2026、2027年獲利年增率均有20%以上成長空間，AI中長期趨勢尚未改變。在大盤位階墊高、個股分化加劇下，中小型利基股後續表現也將成為市場觀察焦點。

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