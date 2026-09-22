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AI推動千金股遍地開花 投信搶推中小型股ETF

中央社／ 台北22日電

台新投信總經理葉柱均今天表示，AI概念股遍地開花，台灣產業鏈隱藏許多冠軍，很多公司雖然股本不大，但市值可能很大，因為現在千金股家數不斷累積，這也牽動投資市場的風向改變。包括台新投信、復華投信近期相繼新推主動式台股ETF，皆瞄準中小型股

台新投信基金經理人沈建宏今天表示，前2年台股主要由台積電等權值股掛帥領漲，今年可以看到愈來愈多千金股冒出頭，很多千金股股本不大，但搭上這波AI帶動晶圓代工與封裝、高階高速CCL、散熱與光通訊等各領域規格快速提升，能掌握關鍵技術的公司，營運爆發力驚人。

沈建宏分析，從2023年開始的AI浪潮已延續數年，很多公司包括營收、獲利或股價，基期已經墊高，根據Bloomberg等單位預估，2026年台股企業EPS年增率預估達65%，估計2027年年增率為29%，雖然還是滿高的成長率，但獲利增速會放緩，他認為2027年台股投資難度將提高，不能只看指數，更要挑對企業。

台新投信今天推出「主動台新台灣中小」（00416A），為首檔聚焦中小股本的台股主動式ETF，鎖定股本低於新台幣80億元的中小型股，預計10月5日開募，暫訂11月3日掛牌。

復華投信準備推出全新主動式台股ETF「主動復華台灣新星」（00418A），預計10月21日開始募集，同樣看好中小型股爆發力。

復華投信表示，隨著AI快速演進與落地，中小型受惠股股價爆發力不輸大型股。相較於目前許多市值型ETF鎖定市值前50大或100大企業，00418A把選股池的範圍放大到市值前300大，除大型股外，讓股價爆發力強的中小型股也有機會納入。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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