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PCB 轉強！欣興、南電飆漲停 009828規模暴增164%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

市場情緒轉趨樂觀，半導體及電子族群重新點火，激勵台股22日大漲並突破48,000點關卡。其中，欣興（3037）、南電（8046）盤中同步亮燈漲停，景碩（3189）等PCB族群個股亦強勢上揚，顯示市場已逐漸消化先前產業雜音與利空消息，資金重新回歸產業基本面。

法人表示，隨著AI伺服器需求持續成長，由於單台AI伺服器所需PCB層數、材料規格及用量均明顯高於一般伺服器，不僅帶動高階PCB需求大幅提升，也推升整體PCB產業產值持續成長，成為電子族群的重要成長動能。

受惠PCB類股全面走強，台灣唯一以PCB產業為主題的ETF-中信台日韓PCB（009828）22日盤中漲幅超過3%，成為市場關注焦點。

投資專家指出，PCB產業涵蓋上游材料、中游製造及下游應用等完整供應鏈，並非所有個股都能直接受惠於AI商機，真正能切入AI伺服器、高速運算及高階交換器供應鏈的，仍以少數龍頭廠商為主。因此，對一般投資人而言，與其猜測個別公司是否受惠，不如透過ETF一次布局產業鏈中具競爭優勢的企業，同時降低單一個股風險。

009828自9月2日掛牌以來即受到投資人青睞。統計至9月21日，日均成交量已接近7萬張，基金規模來到84.7億元，較募集期間成長164%。掛牌不到一個月規模翻倍成長，也反映PCB產業仍是市場資金聚焦的重要族群。

法人分析，PCB產業今年可說是「華麗轉身」，背後最大的驅動力來自AI伺服器、800G交換器、ASIC伺服器及先進封裝需求快速成長。隨著全球科技巨頭持續擴大AI資本支出，市場普遍認為PCB產業景氣循環已逐步由傳統消費性電子，轉向AI基礎建設所帶動的新一波成長循環。

短期來看，AI伺服器需要大量高層數PCB、高速傳輸材料及高頻高速銅箔基板（CCL），單機PCB產值甚至可達傳統伺服器數倍，使AI伺服器出貨成長直接帶動PCB與CCL廠商同步受惠。市場普遍看好高階HDI板、高多層PCB及高速CCL等相關產品需求將持續增加。

中信台日韓PCB ETF經理人葉松炫表示，除了GPU伺服器之外，近期包括Meta、Google及Amazon等雲端服務業者也持續發展ASIC晶片，帶動ASIC伺服器需求進一步升溫；另一方面，資料中心正朝800G甚至1.6T交換器升級，也同步推升高階PCB用量。

葉松炫指出，近期市場也開始關注面板廠與PCB廠是否有機會切入先進封裝供應鏈，顯示AI投資熱潮已逐步從晶片、伺服器擴散至材料、載板及先進封裝等相關領域。隨著AI產業鏈持續擴張，高階PCB產業可望成為下一波受惠的重要環節。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

PCB 漲停 欣興

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