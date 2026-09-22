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00662迎雙題材 SpaceX權重翻倍、11月17日分割新股上市「一張變五張」

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

全球科技股投資再迎新話題！NASDAQ 100指數最新季度再平衡於21日開盤生效，其中，SpaceX指數權重由原先約1.28%大幅提高至2.82%，一舉翻倍，市場追蹤NASDAQ 100指數的被動資金同步調整部位。

國內規模最大的NASDAQ 100 ETF富邦NASDAQ（00662）也依指數調整進行持股配置；另一方面，00662即將於11月啟動「1拆5」分割，11月17日新受益憑證上市交易，以持有一張為例，分割後直接「一張變五張」，進一步降低參與美國大型科技股的交易門檻。

根據彭博資訊，SpaceX於今年7月納入NASDAQ 100指數時，因多數股份仍處於閉鎖期，可公開交易股數有限，因此初始權重僅約1.34%；隨可流通股數增加，本次季度調整後權重提高至2.82%，相較調整前約1.28%明顯增加。SpaceX目前市值已超過2兆美元，躍居NASDAQ 100市值第七大企業，而全球追蹤NASDAQ 100指數的投資產品超過200檔、管理資產規模逾8,000億美元，權重調整也牽動龐大的被動資金重新配置。

富邦NASDAQ經理人王辰方表示，NASDAQ 100匯聚全球大型科技及創新企業，產業涵蓋AI晶片、雲端運算、軟體、數位平台及新興科技等領域。此次SpaceX權重提升，也反映NASDAQ 100指數持續納入新世代科技領導企業，讓投資人可透過一檔ETF掌握科技產業版圖變化。AI投資則持續由基礎建設向應用及商業化延伸，中長期科技創新的成長趨勢仍值得關注。

除了指數成分股迎來新變化，00662也即將進入分割倒數。此次分割比率為1拆5，11月11日至16日暫停交易及申贖，11月17日分割後新受益憑證正式上市交易。以持有200股為例，分割後將換發為1,000股，直接「200股變一張」；惟分割僅改變受益權單位數及每單位淨值，投資人持有的基金總資產價值不因分割本身而改變。

王辰方表示，分割後00662每單位交易價格降低，有助投資人依不同資金規模進行配置，也更有利於定期定額及分批布局。面對科技股短線仍可能受到利率、通膨及國際政經情勢干擾，投資人可採分批方式參與NASDAQ 100大型科技企業的長期成長機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

SpaceX 題材 NASDAQ

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