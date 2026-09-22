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那斯達克創新高後怎麼投資？009800低門檻參與 AI 趨勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國那斯達克指數9月21日大漲2.26%，以27,122點作收，再創歷史新高。法人表示，近期資金重新回流大型科技股與半導體族群，推升指數續創高點。本波漲勢主要受惠於AI題材再度升溫、油價回落，以及資金重返大型科技股所帶動。

從盤面表現來看，AI概念股成為當日領漲核心，Meta、AMD、Intel 等科技股單日漲幅皆超過 10%，顯示市場對AI基礎建設、資料中心擴建及晶片需求前景仍維持高度樂觀。投資人預期科技巨頭資本支出將持續增加，進一步帶動半導體產業鏈受惠，相關買盤也明顯回流科技權值股。

在台股掛牌、以Nasdaq為投資主題的ETF，包括富邦NASDAQ（00662）、中信NASDAQ（009800）及元大納斯達克精選（009820）。其中，除了00662為較早成立的產品外，009800與009820均為近兩年推出的新產品。若以投資架構來看，009800與00662較為相似，皆可透過一檔ETF一次參與Nasdaq科技股成長行情。

專家表示，00662與009800的投資方向大致相近，不過由於009800成立時間較短，於2025 年初掛牌，目前單張價格約1.3萬元左右，對投資人而言入手門檻相對親民。

中信NASDAQ（009800）經理人張圭慧表示，AI發展趨勢並未改變，無論是雲端運算、資料中心升級，或是AI模型訓練需求，都持續推升高階晶片需求，成為支撐美國科技股評價的重要基礎。近期Nasdaq100與半導體ETF表現優於大盤，也反映市場資金仍聚焦於AI與半導體供應鏈。

展望後市，市場將持續關注美中高層會談進展，以及AI產業領袖相關動向。若AI資本支出維持高檔，加上通膨與利率壓力未再明顯升溫，科技股多頭格局仍有望延續，而半導體族群預料仍將是市場關注焦點。

張圭慧指出，對於看好AI長期發展趨勢、但又不希望花時間研究個股的投資人而言，透過ETF 一次布局Nasdaq科技龍頭，將是參與全球科技創新的便利選擇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

那斯達克 門檻 AMD

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