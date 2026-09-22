00406A配息0.138元、年化率衝17%！掩護性買權策略發威 規模衝進亞洲前5

隨著主動中信台灣收益（00406A）規模持續攀升，截至9月20日，已躍居亞洲第五大採用Covered Call策略的ETF。

根據統計，目前亞洲前五大Covered Call ETF中，共有三檔於韓國掛牌、一檔於香港掛牌，而00406A則是唯一入榜的台灣掛牌ETF。

00406A自掛牌以來即受到市場高度關注，即將迎來第三次配息，本次每受益權單位預計配發0.138元，換算年化殖利率約17%，10月2日為最後買進日，投資人在此之前買入，皆可參與這次配息。

市場專家表示，00406A成立不久便遭遇市場震盪，也讓Covered Call策略有機會在波動環境中發揮效果，因此能在短時間內建立收益來源並進行配息。

投資人也無須過度擔心在多頭行情中策略優勢減弱，因為該基金投資組合中仍有超過八成布局於成長型個股，在追求收益的同時，也保留參與股市上漲的潛力，使其在多頭市場中依然具備成長動能。

在電子、半導體等族群強勢領軍下，台股今（22）日站上48,000點大關。法人表示，受惠於美股科技股續創新高，以及AI產業需求持續旺盛，市場風險偏好明顯升溫，帶動電子權值股全面走強。

再加上美中高層互動釋出正面訊號，以及國際油價回落，有助於降低市場對通膨及地緣政治風險的疑慮，使資金再度回流半導體、PCB及AI供應鏈相關族群，激勵台股同步大漲。

展望後市，主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，目前台股多頭格局仍由AI產業鏈主導，在全球科技巨頭持續擴大資本支出的帶動下，半導體、PCB及先進封裝等相關族群仍具備中長期成長動能。

雖然指數站上48,000點後，短線可能面臨部分獲利了結賣壓，但在AI伺服器、ASIC晶片及高速運算需求持續成長的支撐下，市場資金預期仍將聚焦電子成長族群，第四季行情可望維持偏多震盪格局。

代碼 ETF名稱 特色 規模（百萬USD） 成立時間 498400 KS SAMSUNG KODEX 200 Target Weekly Covered Call ETF 韓國版高收益Covered Call 4,074.03 2024/03/12 3416 HK Global X 國指備兌認購期權主動型ETF 中國版 Covered Call 2,819.32 2024/02/29 472150 KS MIRAE ASSET TIGER DIVIDEND PREMIUM ACTIVE ETF 股利成長＋Covered Call 1,842.15 2023/12/12 486290 KS MIRAE ASSET TIGER US NASDAQ100+15 PREMIUM DAILY OPTION ETF 標普／納斯達克日日掩護性買權 1,739.25 2024/06/25 00406A TT 中信台灣收益成長主動式ETF 亞洲少見的「主動選股＋收益成長」 1,053.17 2026/06/02 資料來源：Morningstar，統計至2026/09/20。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。