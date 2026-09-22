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台股大漲 個股成交前五大兩檔ETF 友達衝第一、零股成交第一聯電
台股22日開高走高，盤中一度大漲882點至48,601點刷新歷史新高，投資人也持續買進，買超標的則轉為以個股為主。盤中成交量前五大僅二檔ETF，包括主動統一升級50（00403A）逾40萬張排名第二，主動統一台股增長（00981A）逾20萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾86萬張排名第一，群創（3481）逾36萬張排名第三，聯電（2303）逾21萬張排名第四。
至於盤中零股成交量前五大，包括聯電（2303）有375萬，友達有287萬，元大台灣50（0050）有267萬，京元電子（2449）有243萬，日月光投控（3711）有168萬，前五大僅一檔ETF。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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