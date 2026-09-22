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0056＋00878＋00919自組每月配息加薪！杉本示警：本金不夠「月月配」恐本末倒置

聯合新聞網／ 杉本來了
杉本指出，退休理財不該先看殖利率高低，而要先確認本金是否足以支撐所需現金流；本金不足時，應優先用市值型ETF累積資產，待本金達標再轉向高股息配置。圖／聯合報系資料照
杉本指出，退休理財不該先看殖利率高低，而要先確認本金是否足以支撐所需現金流；本金不足時，應優先用市值型ETF累積資產，待本金達標再轉向高股息配置。圖／聯合報系資料照

台灣ETF投資熱潮不減，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）因配息月份錯開，成為許多存股族自組「月月配」現金流的熱門標的。

然而，若距離退休還有10至20年，現在就該把股息放在第一順位嗎？財經YouTuber杉本分析，能否靠高股息安穩退休，關鍵從來不是配息率高低，而是「核心本金到底夠不夠大」；若本金不足卻急著追求高配息，無疑是本末倒置。

退休非先挑高殖利率 生活費換算本金見真章

杉本指出，規劃退休生活時，多數投資人常陷入「挑選最高殖利率」的迷思，卻忽略最根本的財務公式：退休後每月實際需要多少現金？

以情境試算，若退休後每月希望有5萬元生活費，一年需60萬元現金流；以6%配息率推算，需備妥1000萬元本金；即使以8%或10%的高配息率估算，也分別需要750萬元與600萬元本金。

若將目標拉高至每月8萬元，本金甚至得達到1200萬元以上。本金越龐大，資產承擔現金流的耗損壓力才越低。

千萬資產與300萬起點 投資策略大不同

面對相同的退休目標，不同本金規模的投資思維截然不同。

杉本以「一年需要60萬元生活費」為例，已累積1000萬元的投資人，每年僅需動用6%本金，善用0056、00878、00919等高股息標的作為「提領工具」，既直覺又能避免變賣持股的心理壓力。

反觀本金僅有300萬元的投資人，若想產出60萬元收入，所需殖利率高達20%，此時若盲目追逐超高配息產品，反而容易踏入本金侵蝕與成長停滯的陷阱。

資產累積期首重成長 善用市值型擴大本金池

「本金不夠時，最核心的任務是把資產做大，而非急著享受現金流」杉本強調，高股息ETF是解決「現金流需求」，而元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等市值型ETF則是專注於「資產複利累積」。

若距離退休尚有20年且無即時生活費需求，將資金留在市場複利滾動，長期資產增長幅度將顯著拉開差距。

他建議，投資人應依「本金不足、接近退休、本金充裕」三階段動態調整股債配置，在年輕時以市值型衝刺總資產，待本金達標後再轉換至高股息ETF，才能兼顧資產成長與晚年現金流保障。

◎本文獲 杉本來了 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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