AI鏈迎上兆美元行情 配置台、美、韓ETF搶多頭行情

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，在全球AI軟硬體供應鏈中，美國掌控算力研發與軟體生態、台灣引領晶片代工與光通訊封裝、韓國則壟斷核心記憶體產能，三者緊密鏈結構築出無法撼動的美台韓AI黃金三角，宣告AI半導體行情可望延續至2027年。

大華美國MAG7+ETF（009815）22日股價跳空續揚突破12元關卡，早盤上攻到12.05元創新高，漲幅約3%。美國最新公布7月CPI數據顯著降溫，引發市場對聯準會按兵不動與未來降息的樂觀預期，美國科技股與亞洲半導體重鎮同步拉開強勢反彈序幕。

國際外資研究報告更投下震撼彈，瑞銀（UBS）最新大幅上調全球AI資本支出預測，預估至2026年全球AI資本支出將逼近1兆美元大關，且其中高達九成增量來自於內存（高頻寬記憶體HBM及DRAM）價格強勢上漲與強勁需求帶動。

郭修誠直言，當前全球AI發展已由第一階段的基礎算力建置，邁入算力擴張與硬體規格全面升級的黃金時刻。隨著新一代GPU平台與大型語言模型規模急速擴大，資料傳輸與記憶體頻寬成為算力效能能否完全釋放的關鍵瓶頸。瑞銀等國際機構上調資本支出預估，證實全球科技巨頭對AI基礎建設的投資絲毫未減，反而因內存價格勁揚與設備升級而持續擴大支出規模，這不僅奠定了未來數年的高成長格局，更將推升AI硬體產業鏈邁向2027年的高速AI黃金期。

郭修誠表示，面對AI供應鏈跨國分工的宏觀浪潮，投資人若僅單一布局特定市場，容易錯失其他供應鏈環節的成長機會。不妨透過大華銀投信透過旗下三大旗艦級ETF打造一站購足美、台、韓三國頂尖AI龍頭的多元組合。

郭修誠表示，首先，美股代表大華美國MAG7+聚焦美股科技七巨頭（Magnificent 7）及頂尖半導體龍頭，囊括雲端軟體、GPU晶片設計與算力生態系的絕對核心；台股代表大華優利高填息30（00918）深耕台灣優質AI供應鏈，橫跨伺服器代工、光通訊（800G/1.6T及CPO技術）、高階PCB材料與ABF載板等運算與傳輸關鍵族群；大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，韓股代表大華韓國KOSPI50則精準掌握SK海力士與三星電子等全球HBM記憶體壟斷霸主，參與瑞銀報告所指出的「內存漲價」產業發展契機。

展望AI 2027年景氣行情，大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，AI伺服器代工廠如廣達（2382）、英業達（2356）、技嘉（2376）營收展望看好，美超微與Lumentum等指標大廠財測優異，加上光通訊族群（如波若威、華星光、光聖）因算力擴張帶動「運算＋傳輸」雙需求爆發，台股加權指數若隨量能補足至1兆元以上，後市指數攻勢可期。投資人善用009815、00918與009829美台韓AI黃金三角布局，不僅能一手掌握美股軟體算力、台股硬體封裝與韓股記憶體強勢漲價三大紅利，更能在兼顧高股息題材與高成長契機的配置下，全面鎖定至2027年全球AI產業爆發的最大契機。

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