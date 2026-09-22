iPhone 18頂規格破9萬！背後漲價元兇曝 這檔黑馬ETF受惠股聚光

大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷直言，這次蘋果新機全線價格暴漲的幕後核心元兇，正是全球記憶體（DRAM與NAND Flash）價格出現近年最猛烈的超級漲價潮。iPhone單機物料成本（BOM）中的記憶體支出較往年暴增翻倍。強烈的成本壓迫逼使蘋果不得不將上升的硬體費用大幅轉嫁至終端消費者與後續維修服務上。然而，終端消費者的購機痛苦，反映在半導體供給端卻是極其豐厚的超額利潤。

蘋果秋季發表會登場後隨即引爆全台熱議，最新發布的iPhone 18 Pro系列售價大幅調漲，頂規版本售價甚至突破新台幣9萬元大關，連官方公布的電池更換費用亦同步創下歷史新高，讓廣大果粉大呼吃不消。

賴昱廷表示，身為全球高階記憶體龍頭的南韓半導體雙雄—三星電子與SK海力士，正手握絕對的市場定價權，成為這波蘋果新機漲價狂潮下最大的實質獲利者。賴昱廷進一步分析表示，台灣唯一高純度重倉韓國記憶體霸主的跨國ETF「大華韓國KOSPI50」 主要追蹤韓國 KOSPI 50 指數，其前兩大核心持股分別為三星電子與 SK 海力士，成為市場觀察全球記憶體重要指標之一，對於面對 iPhone 18 漲價與昂貴維修費，荷包被迫大失血的果粉而言，不妨透過 009829 布局韓國科技巨頭，更能順勢卡位記憶體漲價潮，成為這波科技紅利的受惠者。

賴昱廷分析，受惠於 AI 伺服器與數據中心對高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，排擠消費性電子產品的記憶體產能，導致行動裝置記憶體出現供需緊縮。終端品牌廠為維持一定毛利率，不得不將上游元件上升的成本轉嫁至售價。然而，從產業鏈上游來看，南韓半導體雙雄—三星電子與 SK 海力士作為全球高階記憶體的主要供應商，正手握絕對的市場定價權，成為這波蘋果新機漲價狂潮下最大的實質獲利者，並在此波價格調漲趨勢中展現極強的定價自主性，其營業利益與自由現金流（FCF）展現出極具想像空間的成長動能。隨著記憶體報價走揚，韓國半導體巨頭營運表現備受關注。

賴昱廷指出，韓國股市目前遠期本益比（P/E）仍處於歷史相對低位區間，加上韓國企業近年推動庫藏股買回與提升股東回饋計畫，在基本面獲利上修與評價面修復潛力的雙重支撐下，展現出一定的長期投資價值。

賴昱廷建議，在記憶體供需結構短期內難以迅速翻轉的背景下，記憶體產業正迎來明確的市場關注度。投資人若希望掌握全球記憶體價格回升所帶來的產業紅利，考量己身風險承受度，可考慮將 009829 適度納入資產配置，直接卡位全球記憶體巨頭，藉此參與南韓記憶體龍頭企業及南韓半導體產業的發展契機。

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