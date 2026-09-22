餐飲業生意難做怎麼辦 ? 作家的妙計是「就去加碼0050」靠投資獲利撐下去

剛剛去吃一碗米線，我印象中這家米線是新開幕不久，沒想到隔壁桌的學生結帳時，老闆娘親切的說：「你們從高中吃到現在都大學畢業了，唉呦時間過得真快，下次再來啊！」

我問老闆娘，「你的店不是剛開幕嗎？怎麼會有老客人？」

老闆娘說之前擺攤，常常要挪來挪去，因此客人會找不到，後來有一位台大的女學生幫老闆娘設立了群組，每次老闆娘搬遷時，都會用群組通知到顧客新地點。

由於老闆娘的雲南米線常常賣光光，因此老客人可以在群組先預約，還可以折價五元。

我聽完後超級讚嘆，小小的米線攤，居然有老顧客群組...

在我家人開了飲料店後，我才發現餐飲業為了存活，真的有不少隱藏版的群組跟行銷方式，每一種都讓我感到很驚嘆！

餐飲的毛利扣除掉人事與店租成本後，根本不高，但賺這種賣白菜的錢，往往操的是賣白粉的心，讓我深深佩服。

很多粉絲都說，大米，你幹嘛開了飲料店後，又不通知大家在哪？

其實我有苦衷，因為如果我曝光了自家的店，當然會因為妳們的照顧，可能生意更好，但你們也知道，我的黑粉也不少，到時候不知道會不會有人因為想整我，刻意訂購了一百杯，卻臨時棄單。

總之，你們的心意我都有收到，真的很謝謝，但請不要擔心，我們家的飲料店，目前雖然沒有什麼現場客，但還可以靠外送撐住喔，且每當我發現生意不好時，我就去加碼元大台灣50（0050），用0050的獲利，應該就可以活著了！

如果，我經營不下去，還是會來拜託大家的；但暫時先讓我努力看看吧！

（真心推薦0050跟台積電，真的可以讓你有不錯的獲利）

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