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009826受益人突破6.2萬！一周新增2612人 資產規模最新升至84.2億元

聯合新聞網／ 綜合報導
009826受益人數持續增加，9月11日至18日一週新增2612人，最新受益人已突破6.2萬，9月21日資產規模進一步升至84.2億元。圖／聯合報資料照片
009826受益人數持續增加，9月11日至18日一週新增2612人，最新受益人已突破6.2萬，9月21日資產規模進一步升至84.2億元。圖／聯合報資料照片

有「台版VT」之稱的貝萊德世界股票（009826）掛牌後持續受到投資人關注，受益人數也一路攀升。根據最新9月21日資料，009826受益人次已來到6.21萬人，正式站穩6萬人大關，資產規模則進一步增加至84.2億元。

若從前一周的受益人變化來看，009826在9月11日共有59,485名受益人，到了9月18日增加至62,097人，短短一週新增2,612人；同期資產規模也從約78億元增加至82億元，而最新9月21日資料顯示，規模又進一步來到84.2億元。

進一步觀察9月11日至18日的持有人結構，增加最多的是持有1,000至5,000單位的族群，一週增加1,250人；其次為5,001至10,000單位增加477人，10,001至15,000單位則增加190人，這幾個級距成為當週受益人增加的主要來源。

較高持有單位的投資人同樣出現變化，其中持有100萬單位以上的人數由37人增加至44人，一週增加7人；400,001至600,000單位則由73人增加至79人。多數持有級距的人數均呈現增加，僅600,001至800,000單位由28人降至26人。

從最新數據來看，009826受益人數已突破6.2萬，資產規模也從9月11日約78億元、9月18日約82億元，一路增加至9月21日的84.2億元。

證券名稱：貝萊德世界股票（009826）
資料日期：115年09月18日



持股/單位數分級人數股數/單位數占集保庫存數比例(%)
11-9998,7072,555,4130.31
21,000-5,00033,95777,314,8979.40
35,001-10,0008,57674,829,5489.10
410,001-15,0002,35830,846,1243.75
515,001-20,0002,54449,029,1765.96
620,001-30,0001,98053,402,7796.49
730,001-40,00077628,210,9893.43
840,001-50,00093345,375,4115.52
950,001-100,0001,328104,748,73812.74
10100,001-200,00052779,285,3059.64
11200,001-400,00024870,643,6328.59
12400,001-600,0007939,289,1184.78
13600,001-800,0002618,061,4922.19
14800,001-1,000,0001413,153,0001.60
151,000,001以上44135,058,37816.43
16合計62,097821,804,000100.00

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 規模

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