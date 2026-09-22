009826受益人突破6.2萬！一周新增2612人 資產規模最新升至84.2億元

有「台版VT」之稱的貝萊德世界股票（009826）掛牌後持續受到投資人關注，受益人數也一路攀升。根據最新9月21日資料，009826受益人次已來到6.21萬人，正式站穩6萬人大關，資產規模則進一步增加至84.2億元。

若從前一周的受益人變化來看，009826在9月11日共有59,485名受益人，到了9月18日增加至62,097人，短短一週新增2,612人；同期資產規模也從約78億元增加至82億元，而最新9月21日資料顯示，規模又進一步來到84.2億元。

進一步觀察9月11日至18日的持有人結構，增加最多的是持有1,000至5,000單位的族群，一週增加1,250人；其次為5,001至10,000單位增加477人，10,001至15,000單位則增加190人，這幾個級距成為當週受益人增加的主要來源。

較高持有單位的投資人同樣出現變化，其中持有100萬單位以上的人數由37人增加至44人，一週增加7人；400,001至600,000單位則由73人增加至79人。多數持有級距的人數均呈現增加，僅600,001至800,000單位由28人降至26人。

從最新數據來看，009826受益人數已突破6.2萬，資產規模也從9月11日約78億元、9月18日約82億元，一路增加至9月21日的84.2億元。

證券名稱：貝萊德世界股票（009826）

資料日期：115年09月18日







序 持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存數比例(%) 1 1-999 8,707 2,555,413 0.31 2 1,000-5,000 33,957 77,314,897 9.40 3 5,001-10,000 8,576 74,829,548 9.10 4 10,001-15,000 2,358 30,846,124 3.75 5 15,001-20,000 2,544 49,029,176 5.96 6 20,001-30,000 1,980 53,402,779 6.49 7 30,001-40,000 776 28,210,989 3.43 8 40,001-50,000 933 45,375,411 5.52 9 50,001-100,000 1,328 104,748,738 12.74 10 100,001-200,000 527 79,285,305 9.64 11 200,001-400,000 248 70,643,632 8.59 12 400,001-600,000 79 39,289,118 4.78 13 600,001-800,000 26 18,061,492 2.19 14 800,001-1,000,000 14 13,153,000 1.60 15 1,000,001以上 44 135,058,378 16.43 16 合計 62,097 821,804,000 100.00

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