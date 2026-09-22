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009826受益人突破6.2萬！一周新增2612人 資產規模最新升至84.2億元
有「台版VT」之稱的貝萊德世界股票（009826）掛牌後持續受到投資人關注，受益人數也一路攀升。根據最新9月21日資料，009826受益人次已來到6.21萬人，正式站穩6萬人大關，資產規模則進一步增加至84.2億元。
若從前一周的受益人變化來看，009826在9月11日共有59,485名受益人，到了9月18日增加至62,097人，短短一週新增2,612人；同期資產規模也從約78億元增加至82億元，而最新9月21日資料顯示，規模又進一步來到84.2億元。
進一步觀察9月11日至18日的持有人結構，增加最多的是持有1,000至5,000單位的族群，一週增加1,250人；其次為5,001至10,000單位增加477人，10,001至15,000單位則增加190人，這幾個級距成為當週受益人增加的主要來源。
較高持有單位的投資人同樣出現變化，其中持有100萬單位以上的人數由37人增加至44人，一週增加7人；400,001至600,000單位則由73人增加至79人。多數持有級距的人數均呈現增加，僅600,001至800,000單位由28人降至26人。
從最新數據來看，009826受益人數已突破6.2萬，資產規模也從9月11日約78億元、9月18日約82億元，一路增加至9月21日的84.2億元。
證券名稱：貝萊德世界股票（009826）
資料日期：115年09月18日
|序
|持股/單位數分級
|人數
|股數/單位數
|占集保庫存數比例(%)
|1
|1-999
|8,707
|2,555,413
|0.31
|2
|1,000-5,000
|33,957
|77,314,897
|9.40
|3
|5,001-10,000
|8,576
|74,829,548
|9.10
|4
|10,001-15,000
|2,358
|30,846,124
|3.75
|5
|15,001-20,000
|2,544
|49,029,176
|5.96
|6
|20,001-30,000
|1,980
|53,402,779
|6.49
|7
|30,001-40,000
|776
|28,210,989
|3.43
|8
|40,001-50,000
|933
|45,375,411
|5.52
|9
|50,001-100,000
|1,328
|104,748,738
|12.74
|10
|100,001-200,000
|527
|79,285,305
|9.64
|11
|200,001-400,000
|248
|70,643,632
|8.59
|12
|400,001-600,000
|79
|39,289,118
|4.78
|13
|600,001-800,000
|26
|18,061,492
|2.19
|14
|800,001-1,000,000
|14
|13,153,000
|1.60
|15
|1,000,001以上
|44
|135,058,378
|16.43
|16
|合計
|62,097
|821,804,000
|100.00
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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