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00406A破發還能月配息？詹璇依破解「3大迷思」：高現金流背後有2風險

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
詹璇依解析00406A常見3大迷思，指出過去配息來源主要為選擇權權利金，但提醒ETF仍有市場下跌風險，掩護性買權策略也可能犧牲部分上漲空間。記者曾原信／攝影
詹璇依解析00406A常見3大迷思，指出過去配息來源主要為選擇權權利金，但提醒ETF仍有市場下跌風險，掩護性買權策略也可能犧牲部分上漲空間。記者曾原信／攝影

針對市場熱議的主動中信台灣收益（00406A），財經主持人詹璇依在影音內容中指出，近期許多投資人對該檔ETF抱持高度好奇，並針對投資人最常提出的「三大迷思」逐一進行分析與釐清。

1.股價破發為什麼還能持續配息？

詹璇依解釋，跌破發行價與能否配息是兩回事。

ETF的配息來源相當多元，除了成分股股息與股票買賣價差之外，還包括「權利金收入」。

從00406A過去的配息結構來看，收益來源幾乎百分之百來自賣出選擇權所收取的權利金，因此即便股價破發，依然能提供投資人月配息現金流

2.買00406A真的都不用繳稅嗎？

詹璇依表示，00406A確實具備稅負優勢。

由於其配息組成來自選擇權的權利金收入，屬於已實現資本利得範疇，依規定不需繳納二代健保補充保費，也不會併入個人綜合所得稅計算稅負，對於重視稅務規劃的投資人來說具備一定吸引力。

3.這檔ETF是否真的天下無敵？

詹璇依強調，任何投資都存在風險，投資人必須留意該策略的兩大限制。

首先，00406A本身仍持有台股現貨標的，一旦整體市場大幅下挫，淨值同樣會隨之回檔；其次，其採用的「掩護性買權（Covered Call）」策略操作上限最高可達25%，在收取權利金增厚收益的同時，必然會犧牲掉一部分成分股未來的潛在上漲空間，投資人在進場前應先充分理解策略本質與風險屬性。

◎本文獲 詹璇依 基金小姐姐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 月配息 現金流 淨值 破發 ETF

詹璇依 基金小姐姐

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