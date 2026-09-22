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00406A破發還能月配息？詹璇依破解「3大迷思」：高現金流背後有2風險
針對市場熱議的主動中信台灣收益（00406A），財經主持人詹璇依在影音內容中指出，近期許多投資人對該檔ETF抱持高度好奇，並針對投資人最常提出的「三大迷思」逐一進行分析與釐清。
1.股價破發為什麼還能持續配息？
詹璇依解釋，跌破發行價與能否配息是兩回事。
ETF的配息來源相當多元，除了成分股股息與股票買賣價差之外，還包括「權利金收入」。
從00406A過去的配息結構來看，收益來源幾乎百分之百來自賣出選擇權所收取的權利金，因此即便股價破發，依然能提供投資人月配息的現金流。
2.買00406A真的都不用繳稅嗎？
詹璇依表示，00406A確實具備稅負優勢。
由於其配息組成來自選擇權的權利金收入，屬於已實現資本利得範疇，依規定不需繳納二代健保補充保費，也不會併入個人綜合所得稅計算稅負，對於重視稅務規劃的投資人來說具備一定吸引力。
3.這檔ETF是否真的天下無敵？
詹璇依強調，任何投資都存在風險，投資人必須留意該策略的兩大限制。
首先，00406A本身仍持有台股現貨標的，一旦整體市場大幅下挫，淨值同樣會隨之回檔；其次，其採用的「掩護性買權（Covered Call）」策略操作上限最高可達25%，在收取權利金增厚收益的同時，必然會犧牲掉一部分成分股未來的潛在上漲空間，投資人在進場前應先充分理解策略本質與風險屬性。
◎本文獲 詹璇依 基金小姐姐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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