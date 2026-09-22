00406A掛牌3個月規模暴增518％！成交量衝47萬張…稀飯：第三次配息0.138元

＊原文發文時間為9月21日

近期台股ETF市場討論度相當高的，還有主動中信台灣收益（00406A）這檔新生代主動式ETF。

尤其是成交量真的很驚人！像9/17單日成交量就突破47萬張，大幅領先第二名超過20萬張，而且這樣的熱度還不是只有一天、兩天。

除了成交量之外，00406A的規模成長速度也相當快。

截至9/17，00406A規模已經來到445.37億元。從2026年6月11日掛牌至今才剛滿3個多月，掛牌時規模只有72.01億元，短短時間規模已經成長約518.48%。

如果進一步觀察規模變化，會發現前兩次公告配息後，到除息前這段期間，00406A的規模都有明顯成長。

像是首次公告配息金額至第一次除息期間，規模成長78.48%；第二次公告配息金額至第二次除息期間，規模更成長92.53%。

而不少投資人關注00406A，其中一個原因就是它的配息表現。

00406A本期預估每單位配發0.138元，以公告當日（9/15）收盤價9.28元計算，單月殖利率約1.49%。

這也是00406A掛牌以來第三次配息，前兩次每單位分別配發0.128元、0.138元，連續三個月配息金額皆落在相近水準。

前兩次配息的股利組成100%都來自賣出選擇權的「權利金」，屬於已實現資本利得，這也帶出00406A與傳統高股息ETF不太一樣的地方。

現在台股已經逐漸走過主要的除息旺季，對一般高股息ETF來說，可以收到的成分股股息也會逐漸減少；但00406A除了持有股票之外，還會透過「掩護性買權」策略收取權利金，因此收益來源並不完全仰賴成分股發放的現金股利。

剛好從00406A掛牌以來，台股有不少時間都處於震盪行情，這樣的市場環境也更能看出掩護性買權策略的特色。

當市場波動度提高時，選擇權權利金通常也有機會跟著增加。對00406A來說，即使逐漸離開台股主要除息旺季，除了成分股股利之外，還多了一個透過選擇權權利金創造收益的來源。

如果配息來源屬於賣出選擇權產生的已實現資本利得，依現行稅制不計入個人綜合所得總額，也不屬於補充保費的股利所得計費範圍。

不過，本期實際股利組成仍要等10/1公告後才能確定。

若想參與00406A本期除息，最晚要在10/2前買進或持有，10/5除息，並預計於11/2發放股利！

不知道你有沒有搭上00406A這波人氣成長呢？從成交量到規模都快速升溫，接下來就繼續觀察第三次配息的實際組成，以及規模還會不會有進一步變化！

◎本文獲 要不要來點稀飯套餐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。