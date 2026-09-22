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0050這波比國巨還猛！郭哲榮1億元布局未實現賺近2000萬 喊台股5萬點僅時間問題
台股近期再度展現強勁多頭氣勢，盤中強彈超過500點，指數直逼48000點大關，距離改寫歷史新高僅剩一步之遙。摩爾投顧投資長郭哲榮在影音節目中直言，這波行情就像他先前在39384點低檔時的預告，台股站上5萬點只是時間問題。
談到近期盤面結構，郭哲榮特別點出ETF的強勢表現。他透露自己先前豪擲1億元買進的元大台灣50（0050），隨著這波大盤衝刺，未實現獲利已經飆到1987萬元、直逼2000萬元大關。他更幽默坦言，雖然手上有許多題材股，但連他自己都沒預料到，近期「0050居然漲得比被動元件龍頭國巨還要兇」，顯見這波資金集中權值股的威力有多驚人。
對於推升指數直奔5萬點的關鍵，郭哲榮認為國際局勢的緩和將是最大催化劑。他大膽預測，美伊雙方非常有機會在一個月內、也就是10月底前達成正式和談協議，重啟荷姆茲海峽的正常通行。
一旦地緣政治降溫，原油價格勢必大幅回落，進而大幅降低市場對升息的擔憂，為全球股市帶來一波強勁的噴射行情。
面對許多投資人感嘆「指數創高、自己的中小型股卻沒動」，郭哲榮也給予信心喊話。他認為目前大盤與櫃買指數的落差，正是未來的獲利空間；現階段由0050和台積電等權值股打頭陣，等到指數穩穩站上高檔，資金自然會外溢到被動元件、矽晶圓與記憶體等低基期族群。
他除了持續抱牢0050看好獲利挑戰5000萬元，也發願未來要在行情衝上6萬點時捐贈救護車回饋社會，提醒投資人在大行情面前保持耐心，等待個股輪動發酵。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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