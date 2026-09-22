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00990B平均票息率9.53% 除息最後買進日9月22日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會重啟升息後，美國經濟與企業投資仍具韌性，通膨卻未明顯降溫，市場重新評估利率維持高檔的時間，國泰收益非投等債（00990B）基金經理人陳韻竹表示，對非投等債而言，當前殖利率提供收益機會，但企業信用表現卻逐漸分化，在這樣的環境下，掌握票息機會之餘，也須留意發債企業的信用變化。

陳韻竹指出，在利率走向仍有變數、企業信用表現分化的環境中，00990B聚焦成熟市場1至5年期美元非投資等級債，透過較短存續期間來降低利率風險，並有月配息機制。篩選時，若三大信評機構中任一家將債券評為CCC+以下，即予排除；再從符合條件的債券中挑選票面利率排名前30%的標的，並納入具升評潛力的「明日之星」。

觀察官網持債分布，00990B持有92檔成分債，選債邏輯中可發現，00990B債池呈現多元布局，剛性需求板塊包括經營醫院的Prime Healthcare，以及頂級客機製造商龐巴迪（Bombardier）；能源供應鏈則涵蓋液化天然氣出口商Venture Global LNG、提供探勘資料的TGS，與營運深水鑽探船隊的Transocean；高票息與成長題材方面，持債有日本樂天集團、線上中古車交易業者Carvana，以及提供人工智慧雲端服務的股市熱門話題CoreWeave等。

陳韻竹表示，在經濟維持擴張、企業整體違約風險仍受控的背景下，各板塊的需求與資金運用不同，個別企業的現金流及負債變化，是後續持債評估的重點；在利率走向依然存有變數的環境下，存續期間較短、信用體質相對穩健的非投資等級債，因兼具高票息與相對較低的利率變動敏感度，仍具投資價值。

根據國泰投信官網9月21日資料顯示，00990B平均票息率為9.53%、平均有效存續期間為1.84年。00990B將首次配息，每受益權單位配發0.08元，這次配息的最後買進日為9月22日，9月23日除息，預定10月20日發放；欲參與這次分配的投資人，須留意相關時程。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

除息 國泰 非投等債

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