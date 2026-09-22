0050近3月只漲0.72％！00919含息11.59％居冠、正二跌6.95％…網酸：只看3個月？

台股近3個月歷經震盪，有網友整理6檔不同類型台股ETF從6月22日至9月21日的含息表現，包括市值型元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919），主動統一台股增長（00981A）以及槓桿型元大台灣50正2（00631L），結果高股息ETF在這段期間反而占據前段班，引發PTT股板熱烈討論。

依原PO整理數據，00919近3個月含息漲幅11.59%居6檔之首，其次為0056的8.23%、00878的5.86%；0050同期含息漲幅則為0.72%。另外，00981A為-6.30%，00631L則為-6.95%，在這個特定區間內，高股息3檔績效均高於0050。

原PO因此好奇，近3個月市場來回震盪，是否讓00631L受到較明顯影響，同時也認為這段期間難得看到高股息ETF跑贏市值型。不過，槓桿ETF追求的是單日倍數報酬，長期績效會受到每日再平衡及市場路徑影響，不能單純將這3個月的落後全部歸因於固定的「摩擦成本」。

文章曝光後，不少PTT網友首先質疑比較期間太短，留言直呼「只看三個月會不會太短」、「一年兩年再來說」、「每支有自己的優勢跟劣勢」。也有人指出，這3個月恰好碰上市場來回震盪，如果更換起始時間，0050、00631L及其他ETF的績效排名都可能出現明顯變化。

不過，也有網友認為這份數據至少反映這段震盪行情下不同ETF的差異，有人驚訝「00919這麼猛喔」，也有人坦言自己的正二目前仍是負報酬；另一派則強調，0050、正二與高股息ETF的產品定位本來就不同，單看3個月難以判斷長期優劣，甚至有人笑稱「你再過一個月再看一次，說不定排名完全不一樣」。

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