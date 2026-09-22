半導體ETF 績效亮眼

市場屏息等待24日川習會登場，關稅休戰協議、稀土出口管制及AI供應鏈政策成為全球科技產業關注焦點。法人認為，即使短期政策風險仍在，全球AI基礎建設投資並未放緩，從半導體廠擴大CoWoS產能、記憶體廠持續擴產HBM等，半導體供應鏈可望迎來新一波資金回流與成長契機。

觀察半導體相關ETF績效表現，今年以來以富邦台灣半導體（00892）表現亮眼，漲幅達96%；中信關鍵半導體、台新臺灣半導體30緊追在後，今年以來分別上漲84.8%、84%。

另外，在日本及上游供應鏈主題方面，台新日本半導體、中信日本半導體今年以來分別上漲50.8% 、49.7%，而中信上游半導體今年以來也有41.1%的成長，今年來皆展現出相當強勁的成長力道。

安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，在美國10年期公債殖利率重新逼近5%水準之際，全球金融市場仍維持高度波動。

不過，美股科技類股近期表現回穩，費城半導體指數走強，帶動亞洲科技股同步反彈，顯示市場資金並未撤離AI產業，而是持續聚焦具長期成長潛力的科技與半導體領域。

台新投信表示，AI投資將從「概念」走向「基本面驗證」。企業能否將AI訂單真正轉化為營收與獲利，將成為下一階段選股關鍵。

蕭惠中補充，目前市場最大的誤區，在於將短期政策與市場波動誤認為產業長期趨勢的改變。事實上，不論是美中關係、利率政策或地緣政治因素，影響較多來自評價修正與資金重新配置，而支撐AI與半導體產業發展的基本面動能並未改變。且再從近期產業動態來看，全球科技大廠仍持續加碼AI基礎建設投資，均反映資料中心與高效能運算需求依舊強勁。

群益投信分析，日本企業獲利展現韌性，排除關稅退還與匯率等一次性因素後，今年4月至6月企業獲利年增約9.3%，銀行受惠於升息、非鐵金屬受惠原物料上漲，AI概念股則受惠AI需求強勁，故市場預期今年日本企業獲利可望成長近19%，此外，日本企業股票回購金額已達2025年全年水準，企業亦持續透過出售交叉持股、提高股利與回購強化股東回饋，外資亦具備回補空間，故在獲利面與資金面都屬正向，且經濟持穩，皆有助於日股表現。

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