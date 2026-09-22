五檔高人氣ETF商品 聚光

美國利率政策塵埃落定後，市場正面反應聯準會力抗通膨立場，加權指數上周成功收復47K，帶動市場信心回籠，觀察五檔人氣最旺的元大台灣50（0050）、國泰永續高股息等ETF在上周同步獲得投資人加碼買進。

根據CMoney最新統計，受益人數最多的前五大ETF分別為元大台灣50、國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息、主動統一台股增長，這五檔的受益人數在上周均呈現正成長，增加最多的是群益台灣精選高息，周增超過3.3萬人，總投資人數攀升至145.2萬人，改寫掛牌來新高；其次則是元大台灣50和主動統一台股增長，受益人數周增都超過2萬人。

從昨日收盤價來看，國泰永續高股息、元大高股息收盤改新高，元大台灣50也創下分割來新高價。

至於即將到來的中秋魔咒是否值得投資人擔心？法人表示，聯準會宣布升息後讓市場不確定性退去，加上第4季為傳統旺季，台廠營收成長可期，均有助提振市場信心，推動ETF買盤力道增溫。

在長線資金持續挹注下，台股雖然高檔震盪難免，但下檔空間有限；建議投資人可把握拉回機會進場布局，以參與第4季台股行情。

法人表示，據經濟部統計處指出，在AI需求動能強勁下，7月外銷訂單寫下單月新高，而8月預期將維持高水準外，9月更有機會突破千億美元。上市櫃營收表現同步繳交亮眼績效，統計前八月營收總額突破40兆元，創歷年來同期新高，企業獲利強勁下有機會帶動股價、配息雙成長。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，建議可分批逢低買進。在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。

整體而言，台股高息ETF有股息、潛在價差空間可期，適合長期投資，更是存股族參與台股投資好選擇。建議投資人續抱台股高股息ETF，搭配市值型或主動式商品，透過股性互補讓台股配置因應類股頻繁輪動。

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