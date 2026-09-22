高息ETF七檔漲贏大盤 00400A漲30.8%居冠

台股波段低點來反彈近兩成，台股高息ETF也跟著展開一波比拚。過去投資人挑選高息ETF，往往先看配息率、配息頻率，然法人指出，若只看「息」而忽略股價表現，未必能反映真正的投資成果，統計台股低點來共計有七檔高息ETF反彈勝大盤，可以多多留意。

攤開波段低點至今（7月30日至9月21日）高息ETF總績效排行榜，主動國泰動能高息（00400A）以30.8%的表現居冠，主動摩根台灣鑫收和群益半導體收益漲幅也以25.8%和25.2%緊追在後，其餘如主動中信台灣收益24.04%、主動野村臺灣高息22.8%、元大高股息23.4%、中信成長高股息20.4%，都領先加權報酬指數的19.8%。

主動野村臺灣高息經理人游景德表示，聯準會升息後，市場將更重視企業獲利、現金流與資產負債表品質，高息投資也不能只看殖利率高低。未來一至六個月，企業獲利可望取代本益比擴張，成為支撐股價的主要力量，選股應聚焦具現金流、獲利能見度與議價能力的企業，較有望兼顧收益與資本利得。

產業配置可留意AI基礎建設龍頭、美元營收出口商、現金充裕且低負債公司及部分金融股；其中銀行股可望受惠利差與海外收益改善。相較之下，高估值未獲利、高槓桿及高度仰賴融資的企業，面對高利率環境仍有較大評價壓力。現階段高息策略除了息收，更應重視企業基本面與股價成長潛力。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢表示，近期市場面臨地緣政治、油價、通膨及升息等多重變數，但企業基本面良好，由AI驅動的產業成長動能亦有支撐，自9月到今年底台股將呈現大區間震盪的格局；在多空交錯下，產業與個股表現可能進一步分化，除了掌握中長期產業趨勢，也須留意短期總經變數對市場的影響。

AI產業長線發展趨勢未變，相關資本支出與產業需求有一定支撐，仍是重要布局方向；但隨著利率環境轉變，動能型標的將面臨評價壓力，因此除了關注企業的成長潛力，選股也要重視價格合理性，在成長與風險之間取得平衡，調高非電子股族群的部位，電子股方面則增加價值型選股，並調節動能型選股，藉此降低波動。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。