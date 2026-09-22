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海外股票ETF五檔創高 美國科技主題成主力

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

近期國際股市漲多跌少，觀察投信發行132檔海外股票型ETF近期表現，其中，僅群益美國科技巨頭（009824）、主動統一前沿科技、華南永昌NASDAQxT（009818）、永豐美國科技、國泰基因免疫革命共五檔昨（21）日收盤創新高，以美股科技巨頭相關的海外股票ETF表現相對出色。

群益投信海外股票ETF研究團隊表示，全球布局已成為台灣投資人必修課題，由於美股是全球最重要的國際股市，所以更是投資人跨足海外股市首選。AI投資浪潮正興起，由於美股也是AI科技發展基地，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。

群益美國科技巨頭經理人李晉含表示，代理AI時代算力需求全面爆發，CPU重要性同步提升，帶動全球半導體設備相關支出持續攀升。對於AI需求展望持續樂觀，不僅讓現任美國科技巨頭持續為市場關注，由AI應用拓展所引發的外溢效果也為其他科技潛力巨頭帶來表現空間，像是AI決策系統、資安防護、資料中心等，各家分析師紛紛調升重要科技巨頭的目標價與獲利，今年美股企業獲利展望穩健，顯示整體企業基本面仍具支撐，美股後市表現可期。

主動統一前沿科技經理人郭智偉指出，當前通膨壓力除來自油價外，另一部分 來自景氣良性循環的「需求拉動」與「AI投資擴張」。 美國經濟成長保持正向，企業獲利亦保持雙位數強勁增長，且配合AI伺服器新品第4季出貨，企業獲利還有上修空間。

因此，總體經濟環境短期面臨雜音干擾，但基本面情勢依然穩固，預期股市長線仍將回歸由企業獲利主導的趨勢。AI仍是當前驅動市場的核心引擎，將持續關注能源基建、AI軟體、資產代幣化、自動駕駛、太空經濟、量子計算等領域近期的正向發展訊號。

美國科技龍頭在企業獲利、資金動能與產業趨勢帶動下，具備較強的中長期成長優勢，加上美國還將迎來期中選舉，以及美股眾多題材輪動，建議投資人不妨善用美股ETF來掌握投資契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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